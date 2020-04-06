أجانب الدوري يختارون البقاء في الدولة لثقتهم بالإجراءات الاحترازية ضد «كورونا»

المصدر: أحمد طارق - دبي

تفاعل عدد كبير من اللاعبين والمدربين الأجانب في دوري الخليج العربي، مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وذلك من خلال تصريحاتهم لوسائل الإعلام في بلدانهم، والتأكيد على شعورهم بالأمان في الإمارات وعدم حاجتهم إلى مغادرة الدولة، بينما أكدوا أن البقاء في الدولة أفضل لهم من العودة إلى بلدانهم.

ونشر عدد من نجوم الدوري صوراً ومقاطع فيديو على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين التزامهم بالبقاء في منازلهم، إلى جانب إرسالهم رسائل إلى ذويهم، مؤكدين شعورهم بالاطمئنان في الإمارات، واستعداداتهم لاستئناف مسابقة الدوري في أي وقت، بعدما حافظوا على تأدية التدريبات المنزلية.

في المقابل، شهدت الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا، وهي الإنجليزي والإسباني والإيطالي والألماني والفرنسي، سفر العديد من النجوم إلى بلدانهم بعد تفشي فيروس كورونا، وأبرزهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي غادر إيطاليا متوجهاً إلى مدينة ماديرا البرتغالية، كما سافر زميله في يوفنتوس، الأرجنتيني غونزالو هيغوايين إلى بيونيس آيريس، بينما توجه البرازيلي نيمار من العاصمة الفرنسية باريس، إلى منطقة معزولة عن السكان في ريو دي جانيرو البرازيلية، والأمر نفسه بالنسبة إلى زميله في سان جيرمان، تياغو سيلفا الذي توجه مع عائلته إلى البرازيل بطائرة خاصة.

وجاءت تصريحات عدد من نجوم دوري الخليج العربي، حول مواجهة فيروس كورونا في الإمارات إيجابية للغاية، إذ أكد لاعب النصر، الإسباني ألفارو نيغريدو، أنه يشعر بالقلق الشديد على أسرته في إسبانيا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد فيها، ما جعلها من أكثر الدول حول العالم تأثراً بجائحة «كوفيد 19»، لافتاً إلى أن الإمارات تعاملت بشكل جيد جداً وأسرع من إسبانيا في التعامل مع هذه الأزمة العالمية.

وقال نيغريدو لصحيفة ماركا الإسبانية، إنه حبيس المنزل في دبي في الوقت الحالي التزاماً بالتعليمات الأخيرة، الخاصة بتنفيذ برنامج التعقيم الوطني، موضحاً: «الجميع هنا ملتزم بالقرارات الأخيرة الخاصة ببقاء الناس في منازلهم حفاظاً على حياتهم وصحتهم، إذ إنه لا يوجد أحد يستطيع الخروج من المنزل في الفترة من الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وذلك بالتأكيد لا يحدث إلا في الحالات الطارئة القصوى، بينما تم الإبقاء على الصيدليات ومحال السوبر ماركت، والأشخاص الذين يحق لهم الوجود في الشارع في هذه الأوقات».

من جهته، أكد لاعب الوصل، البرازيلي فابيو ليما، أنه يشعر بالاطمئنان بسبب الإجراءات المتتالية التي اتخذتها الجهات المسؤولة والهيئات المختصة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الدولة، لافتاً إلى أنه لا يوجد ما يدعو إلى الذعر في حال الالتزام بهذه الإجراءات الصحية.

وقال ليما لصحيفة «ساغريس أونلاين» البرازيلية: إن «الجميع يعلم أن الوضع ليس سهلاً في جميع أنحاء العالم، بسبب تفشي فيروس كورونا، وهنا في الإمارات تم إغلاق المدارس والوجهات السياحية، ولكن أرى أنه لا يوجد داعٍ للذعر، خصوصاً أن الدولة تتحكم بشكل جيد في الأشخاص الذين جاؤوا من الخارج وهم يحملون الفيروس وتسببوا في إصابات للآخرين، بينما من المتوقع أن تكون الأمور تحت السيطرة في الأشهر المقبلة مع الالتزام بالإجراءات التي تم فرضها وبقاء الناس في منازلهم».

وأضاف: «النظام الصحي هنا فعال جداً، وبالنسبة لي عندما احتجت إليه وجدت رعاية كاملة، كما أن نادي الوصل يضم مرافق جيدة جداً، ويتابع الحالة الصحية للاعبين، في المقابل بشكل عام النظام هنا يجعل الأمور أفضل، إذ إنني أعيش في دبي منذ ست سنوات، ولم يسبق أن رأيت فرداً يشكو أي شيء يخص الأساسيات، خصوصاً أن خدمات الصحة والنقل والأمور التنظيمية بشكل عام ممتازة جداً، كما يوجد اهتمام كبير بالمواطنين والمقيمين في الدولة».

أما مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب أكد تعايشه مع الأوضاع الحالية أثناء إقامته في دبي، وقال: «أتعامل بحذر شديد وذلك أمر طبيعي، ولكن بشكل عام إذا كنا أذكياء يمكننا إيقاف انتشار فيروس كورونا، وحماية الناس، وبشكل عام الأوضاع في دبي هادئة، وتم إغلاق المراكز التجارية والمقاهي والمطاعم، والجميع هنا بات يتكيف على الوضع الحالي، وبالنسبة لي نادراً ما أتوجه للتسوق وأبقى أغلبية الوقت في المنزل».

وزاد بقوله: «نعيش بهدوء في دبي، ونتمنّى أن تتحسن الأوضاع في المرحلة المقبلة، وأن تعود الحياة إلى طبيعتها، مثلما كانت قبل تفشي فيروس كورونا».

من جانبه، تحدث لاعب شباب الأهلي، الإسباني بيدرو كوندي، عن الإجراءات الاحترازية في الإمارات، وقال: «باتت هناك قيود عديدة تم فرضها على الجميع بشأن التحرك في هذه الفترة الصعبة، إذ إن المدارس توقفت لفترة طويلة، ورغم أننا يمكننا الخروج بالسيارة ولكن وفقاً لضوابط محددة، بالتوجه فقط لشراء الاحتياجات الضرورية، بينما لا يسمح لنا بمغادرة المنزل في الفترة من الثامنة مساءً حتى السادسة صباحاً، لأنه يتم تعقيم الشوارع وتنظيفها، إضافة إلى الحفاظ على سلامة الجميع هنا».

وقارن لاعب شباب الأهلي بين الوضع في الإمارات وإسبانيا، وقال: «يوجد التزام كبير من الجميع هنا في الإمارات، إذ إنني لم أشاهد الكثير من الناس في الشوارع منذ أسبوعين أو أكثر من ذلك، في المقابل للأسف الكثير من الأشخاص في إسبانيا يغادرون منازلهم، ولا يهتمون بذلك كثيراً، ما يعرض حياتهم والآخرين للخطر».

وتابع: «نحن هنا أشبه بالأشخاص الذين خضعوا للحجر الصحي الكلي، وهو أمر جيد بالتأكيد، إذ إنني قبل أسبوعين كنت أتوجه إلى أكبر مركز تسوق في العالم، وهو دبي مول، وكان مكتظاً بالناس، بينما حالياً رغم أنه بجوار محل إقامتي، إلا أنه مغلق ولا أحد يستطيع التوجه إليه، والأمر نفسه بالنسبة إلى جميع مراكز التسوق، وحتى قبل الإعلان عن إغلاق المركز، كان الناس من أنفسهم بدأوا في الابتعاد عن التسوق لأنهم تعاملوا مع الأمر بجدية».

في المقابل، أكد لاعب فريق الوحدة، الإسباني غاسبر باناديرو، أن العالم الذي يعيش لحظات عصيبة في الوقت الحالي بسبب انتشار وباء كورونا قادر على الخروج منها، وأن الحياة ستعود لطبيعتها من جديد، مؤكداً في رسالة وجهها من مقر إقامته في العاصمة أبوظبي، أنه «يتمنّى انتهاء الأزمة بما فيه الخير للجميع حول العالم، مشيراً في الوقت نفسه إلى أهمية الالتزام بالإرشادات الصحية للحد من انتشار الفيروس».

وطمأن غاسبر المرتبط بعقد مع الوحدة لمدة ثلاثة مواسم ونصف الموسم قادماً من فريق ألميريا، أسرته على سلامته في مقر إقامته بأبوظبي، في رسالة نشرتها صحيفة «لافوز» وقال: «الوضع هنا في الإمارات أكثر هدوءاً، ونحن ملتزمون بالإرشادات الصحية بالبقاء في المنازل حتى 15 من الشهر الجاري، كما أن مسابقة الدوري معلقة أيضاً».

توزي: الإمارات اتخذت مبكراً كل التدابير الضرورية

قال لاعب فريق النصر، البرتغالي أنتونيو توزي، إن «الإمارات اتخذت مبكراً كل التدابير الضرورية لمواجهة خطر انتشار وباء فيروس كورونا المستجد»، مشيراً إلى أن ذلك انعكس إيجاباً في حالة الهدوء التي تسيطر على الجميع داخل الدولة، بعكس اللحظات الصعبة التي تسيطر على المشهد في الكثير من الدول الأوروبية.

وقال توزي إنه ملتزم بالبقاء في المنزل، وينصح الجميع أيضاً بعدم المغادرة إلا للضرورة القصوى، مؤكداً أن العالم قادر على تجاوز اللحظات العصيبة والتغلب على الوباء.

وأثنى توزي في حديث مع صحيفة «ديسبورتو موندو» البرتغالية على ما قامت به حتى الآن الإمارات، وقال: «كل شيء هنا هادئ، ولا يوجد ذعر بسبب هذا الوباء، صحيح أن دوري الخليج العربي تم تعليقه حتى إشعار آخر، لكنه أيضاً قرار موفق حتى نحد من انتشار هذا الفيروس». وأضاف أنه يتبع الارشادات الصادرة عن الجهات الصحية لمجابهة المرض.

فييرا: الوضع الآمن في الإمارات جعلني سعيداً بالبقاء

قال نجم عجمان، البرازيلي فاندر فييرا، إن «الوضع الآمن في الإمارات، من الناحية الصحية، جعلني سعيداً بالبقاء، ولا أفكر أنا وأفراد أسرتي في العودة إلى بلادي».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «أودّ أن أشكر بالإنابة عن كل لاعب محترف في دوري الخليج العربي قيادة دولة الإمارات على ما تبذله من جهود، ليشعر المواطنون والمقيمون والزوار بأعلى درجات الأمان من هذا الفيروس الذي استفحل في الفترة الأخيرة». وتابع: «حينما أتأمل الموقف هنا في الإمارات، أجد أن كل الأمور تسير بشكل طبيعي، مع بعض الإجراءات الاحترازية، التي هي أمر طبيعي في ظروف كهذه، لكن رغم ذلك العملية التعليمية تسير بانتظام عن بُعد، وفي مقدور كل شخص أن يتمكن من شراء احتياجاته المنزلية بسهولة، وبلا تعقيدات، كما أن هناك اهتماماً كبيراً من الأندية والأجهزة الطبية بالوضع الصحي للاعبين وأسرهم، وهذا ما جعلنا نشعر بثقة كبيرة بأننا سنتجاوز وباء فيروس كورونا في أسرع وقت، مقارنة ببقية دول العالم».