اتحاد الكرة يضع مرافقه تحت تصرف الجهات المختصة لمواجهة «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وجّه الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، بوضع المرافق التابعة لاتحاد الكرة في دبي تحت تصرف الجهات المختصة في الدولة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وتشمل المرافق المنطقة الطبية المجهزة بالعيادات المختلفة ومنطقة استقبال وقاعة انتظار وصيدلية، وصالة رياضية تضم أحدث معدات التدريب، وفندق الاتحاد الذي يحتوي على 32 غرفة مجهزة وقاعة اجتماعات كبرى وأخرى لتناول الوجبات، إلى جانب 12 غرفة مؤثثة بسكن الاتحاد.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، في بيان أمس: «إن دولة الإمارات العربية المتحدة من أفضل الدول التي تعاملت مع الوضع الصحي الراهن من خلال حزمة من القرارات والتدابير الوقائية للمحافظة على سلامة المواطنين والمقيمين وفق أعلى معايير السلامة بالعالم، إلى جانب المبادرات لمساعدة بعض الدول التي تأثرت بهذا الوباء».

وأضاف الشيخ راشد بن حميد النعيمي: «يأتي القرار استكمالاً للمبادرات التي نقوم بها في إطار حرصنا على المساهمة والوقوف مع الجهات المختصة بالدولة لحماية أفراد المجتمع».