لوغريت: إنهاء الدوري الفرنسي في 30 يونيو يبدو مستحيلاً

المصدر: باريس - أ.ف.ب

اعتبر رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، نويل لوغريت، أنه لا أحد يستطيع التكهن بموعد معاودة النشاط في البطولات المحلية، مؤكداً في الوقت ذاته أنه من المستحيل الانتهاء منه في 30 يونيو المقبل.

وقال لوغريت: «كررت تأكيدي أن أحداً لا يستطيع التكهن بالبرنامج، لا نستطيع معاودة المنافسات من دون الحصول على الضوء الأخضر من الدولة».

وأضاف: «لا نستطيع اتخاذ قرارات من نوع نريد معاودة النشاط في هذا الموعد أو ذاك، أو سننهي الدوري في يوليو، هناك تمنيات بطبيعة الحال لكن لا شيء ملموساً، ليس من المنطقي التحدث في أي أمر الآن».

وكشف: «ثمة احتمالات لمعاودة المنافسات في 15 مايو المقبل بالنسبة للبعض، أو 15 يونيو المقبل بالنسبة للبعض الآخر، بعضهم يعتبر أننا لن نكمل».