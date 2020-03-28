مجلس الشارقة الرياضي يشارك في «ساعة الأرض»

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

يشارك مجلس الشارقة الرياضي والأندية التابعة له في الحدث العالمي البيئي «ساعة الأرض»، نظراً إلى الظرف الراهن الذي يمر به العالم في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال إطفاء الأضواء لمدة ساعة من 8:30 حتى الساعة 9:30 من اليوم بهدف الحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية التي تتسبب في ظاهرتي الاحتباس الحراري والتغير المناخي عبر ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه.

وشدّد رئيس مجلس الشارقة الرياضي الشيخ صقر بن محمد القاسمي، على أهمية المشاركة في مثل هذه المبادرات المجتمعية وتشجيع الجميع على التعاون وتكثيف الجهود لسلامة الأفراد والحفاظ على الطبيعة والأرض، ترجمة لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي، وذلك باعتبار الرياضة شريكاً في مختلف المبادرات التي تهم المجتمع بشكل عام.

وقال في بيان أمس: «يولي المجلس اهتماماً كبيراً بهذه التوعية من المبادرات، حيث لا ينفصل دور المجلس والأندية التابعة له عن الدور المجتمعي، ومبادرة ساعة الأرض حدث عالمي نشارك الجميع فيه من خلال إدارتي الفعاليات الرياضية والمجتمعية والخدمات المساندة في المجلس، حفاظاً على البيئة والمساهمة في نشر السلوكيات الخاصة للاستخدام الأمثل للطاقة، حيث تضم الإمارة الباسمة أعلى نسبة أندية وبالتالي فإن لها دوراً كبيراً في تعزيز مثل هذه المفاهيم والمشاركة في هذه المبادرات دعماً لاستدامة البيئة وتوفير الطاقة، وذلك من خلال التوعية وحث الجميع على المشاركة والالتزام بالرسالة».