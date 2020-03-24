تأجيل البت في استئناف نادي خورفكان بشأن قضية إنهاء خدمات لاعبين

المصدر: منصور السندي - دبي

قررت لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء بنظام التقاضي "عن بعد" برئاسة المستشار عادل عبد الله الجنيبي، تأجيل البت في الاستئنافين المقدمين من شركة نادي خورفكان لكرة على خلفية القرار الذي أصدرته لجنة الانضباط بتغريم النادي 200 ألف درهم بواقع 100 ألف درهم لكل مخالفة وذلك لمخالفته لوائح اتحاد الكرة بقيامه بإنهاء عقدي اللاعبين عيسى سعيد وماجد راشد المسماري، إلى يوم بعد غدٍ الخميس، فيما أكد رئيس اللجنة المستشار عادل عبد الله الجنيبي في تصريحات صحافية عقب الاجتماع أن الاجتماع انعقد بنظام التقاضي عن بعد، وأطلعت اللجنة خلاله على المخاطبة الواردة من الأمانة العامة لاتحاد الكرة بخصوص موضوع الاستئناف وقررت تأجيل الجلسة للتداول ودراسة القضية من جميع النواحي وكذلك دراسة الدفوع المقدمة من نادي خورفكان.



وأقيمت جلسة لجنة الاستئناف بنظام التقاضي عن بعد من خلال الرابط الاليكتروني بوجود شاشة مشتركة نظر للإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الجهات المختصة بسبب فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19"، إذ انعقد الاجتماع في هذه القضية بعد اكتمال النصاب القانوني بحضور كل من رئيس اللجنة ونائب رئيس اللجنة المستشار صالح الحمراني، بجانب عضوي اللجنة هلال حمدان البدواوي والمحامي محمد الحمادي، إضافة لممثل نادي خورفكان، علما أن لجنة الاستئناف كانت قد قررت أن تكون جميع اجتماعات اللجنة المقبلة بنظام التقاضي عن بعد حسب ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة السادسة من لائحة الاستئناف التي تشير إلى "يمكن للجنة أن تجتمع بواسطة أي وسيلة اتصال إلكترونية قابلة للتوثيق أو بواسطة الفيديو في حالات الضرورة وفقا لما يراه رئيس اللجنة مناسباً".