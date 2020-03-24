رديف الشارقة يدشن برنامج التدريب «عن بعد»

المصدر: منصور السندي ■الشارقة

أعلن نادي الشارقة أن فريق تحت 21 سنة لكرة القدم سيدشن برنامج التدريب عن بعد، بعدما أصدر اتحاد كرة القدم أخيراً بالتنسيق مع رابطة المحترفين قراراً بتعليق نشاط كرة القدم في الدولة أربعة أسابيع، كإجراء احترازي بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وقال النادي على حسابه في «تويتر»: «بإشراف المدرب عبدالمجيد النمر وتنفيذ مدربي اللياقة سليم مدكر وحراس المرمى سمير شاكر سيدشن فريق تحت 21 سنة برنامج التدريب عن بعد».

وشرح مدرب فريق الرديف بنادي الشارقة عبدالمجيد النمر من خلال شريط فيديو بشكل مفصل البرنامج التدريبي للاعبين عن بعد، مشيراً إلى أن «البرنامج يتضمن تدريبات إحماء من خلال خطوات محددة وفقاً للجهاز المتوافر لكل لاعب إلى جانب بعض التدريبات الأخرى».

وقال عبدالمجيد النمر لـ«الإمارات اليوم»: «الهدف من هذا البرنامج هو المحافظة على لياقة اللاعبين بسبب توقف الدوري، كما أننا فضلنا أن يكون اللاعبون في كامل استعدادهم في حال صدر قرار في أي لحظة بعودة الدوري ليكونوا جاهزين بحيث لا يبدأ اللاعب من جديد من الصفر».

وأضاف النمر «البرنامج معد بشكل جيد لمدة خمسة أيام من خلال المعد البدني للفريق وهذا البرنامج يساعد اللاعب بحيث لا يجتهد من نفسه ويقوم بعمل برنامج تدريبي غير منظم وغير علمي».