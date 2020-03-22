سعيد المهيري ينتزع لقب كأس المدربين للقدرة في سيح السلم

المصدر: أحمد طارق - دبي

فاز الفارس سعيد سالم المهيري بلقب كأس المدربين للقدرة لمسافة 119 كيلومتراً، أمس، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، في ختام موسم سباقات القدرة في الدولة، بمشاركة 149 فارساً وفارسة، من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الإمارات.

وحسم المهيري اللقب، بعدما تقدم من المركز الرابع إلى الصدارة في المرحلة الرابعة على صهوة الجواد «عواصف»، المملوك لإسطبلات «إس إس»، بينما جاء في المركز الثاني الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة الجواد «أريزونا»، المملوك لإسطبلات البوادي، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس هلال سعيد المنصوري على صهوة الجواد «كاسل بار موراسكا»، المملوك لإسطبلات سيح السلم. وبالنسبة لمراحل السباق، فقد تصدر الفارس الشحي المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً، على صهوة الجواد «أريزونا دو ساو»، المملوك لإسطبلات البوادي، مسجلاً 1:22:26 ساعة، وجاء في المركز الثاني الفارس الهندي خان أمجد على صهوة الجواد «ديزوري» المملوك لإسطبلات إعمار، مسجلاً زمناً قدره 1:22:31 ساعة، وتبعه في المرتبة الثالثة الفارس أحمد محمد الشحي على صهوة الجواد «ريمار» المملوك لإسطبلات إيه بي إتش، مسجلاً زمناً قدره 1:22:47 ساعة، وجاء في المركز الرابع الفارس سعيد علي السبوسي على صهوة الجواد «جوروي أباريشن» المملوك لإسطبلات الريف العين، مسجلاً زمناً قدره 1:23:07 ساعة، وحل بالمرتبة الخامسة الفارس محمد سهيل الكتبي على صهوة الجواد «ديدجيكو»، المملوك لإسطبلات ماس، مسجلاً 1:23:14 ساعة.

في المقابل، تقدم الفارس سعيد علي السبوسي من المركز الرابع إلى صدارة المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، مسجلاً 1:08:54 ساعة، بينما تراجع متصدر المرحلة الأولى الفارس أحمد صالح الشحي إلى المركز الثاني بزمن 1:09:46 ساعة، كما تراجع الفارس الهندي خان أمجد من المركز الثاني إلى الثالث، مسجلاً 1:09:50 ساعة، بينما قفز الفارس سعيد سالم المهيري من المركز الـ16 إلى الرابع على صهوة الجواد «عواصف»، المملوك لإسطبلات «إس إس»، بزمن 1:10:18 ساعة، وجاء في المركز الخامس الفارس أحمد الشحي، متراجعاً من المركز الثالث، بزمن 1:10:38 ساعة.

أما المرحلة الثالثة لمسافة 26 كيلومتراً، فقد شهدت استعادة الفارس أحمد صالح الشحي للمركز الأول، بعدما سجل زمناً قدره 1:07:10 ساعة، بينما تراجع متصدر المرحلة الثانية الفارس سعيد علي السبوسي إلى المركز الثاني، مسجلاً زمناً قدره 1:08:12 ساعة، وقفز من المركز الـ25 إلى الثالث الفارس هلال سعيد المنصوري على صهوة الجواد «كاسل بار موراسكا» المملوك لإسطبلات سيح السلم، مسجلاً زمناً قدره 1:08:13 ساعة، وحافظ الفارس سعيد سالم على المركز الرابع بزمن قدره 1:08:22 ساعة، وجاء في المركز الخامس الفارس محمد جمعة المهيري، متقدماً من المركز الـ11 على صهوة الجواد «إس دبليو» المملوك لإسطبلات الفندي، مسجلاً زمناً قدره 1:08:44 ساعة.

سباق أمس يعتبر ختام موسم القدرة، وقد جرى على مسافة 119كلم، بمشاركة 149 فارساً وفارسة.