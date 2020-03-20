منصة رقمية للتدريب عن بعد في دبي

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع «نيو إيدج فيتنيس»، إحدى شركات مجموعة الأهلي القابضة، عن إطلاق المنصة الرقمية للتدريب الرياضي عن بعد في دبي، التي توفر خدمة التدريب الرياضي من خلال تقنية «لايف فيديو ستريمنغ» على الإنترنت، والتي تمكن المستخدمين في استئناف التدريب الرياضي اليومي في خصوصية تامة في منازلهم، وتجنب الاختلاط الذي قد يسبب العدوى في الوقت نفسه.

يأتي ذلك في إطار سعي مجلس دبي الرياضي لحث سكان دبي على ممارسة الرياضة يومياً، وفي ظل الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمجابهة خطر فيروس كورونا، ومنها الحد من الاختلاط في الأماكن العامة، مثل الساحات والنوادي الرياضية.

من جهته، قال الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، سعيد حارب: «يسرنا أن نطلق هذه المبادرة المهمة جداً للمجتمع، بالتعاون مع (نيو إيدج فيتنيس) لتحفيز أفراد المجتمع على الاستمرار في ممارسة الرياضة في المنزل، وبتقنيات التدريب عن بعد، لأن ممارسة الرياضة والحفاظ على لياقة أفراد المجتمع ازدادت أهميتها الآن بالنظر إلى كل ما يحدث في العالم».

وأضاف «بداية نحن نطالب الجميع بأن يكونوا آمنين، وأن يتحملوا المسؤولية تجاه المجتمع، من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية، وتطبيق جميع تدابير السلامة الوقائية التي أوصت بها الحكومة والسلطات الصحية، لكننا نؤكد في الوقت ذاته على استمرار ممارسة الرياضة في المنزل، لأن الجسم السليم يعني نظام مناعة قوياً». وختم حارب بمخاطبة كل فرد من المجتمع «إن التمرين سيقوي جهاز المناعة لديك، ونظام المناعة القوي هو أفضل دفاع لك ضد المرض، لذا يرجى الاستفادة من هذه المبادرة، والحفاظ على لياقتك، والحفاظ على سلامتك».

بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة الأهلي القابضة، محمد خماس اليماحي، أن «المنصة توفر محتوى تدريبياً عالي الحرفية من مدربين متخصصين، وعالي التنوع، ليناسب مختلف شرائح المجتمع، والمراحل العمرية، واحتياجات المتدربين». وأكد أن «توافر المنصة مجاناً، وسهولة استخدمها من منازل المتدربين، سيشجع على انضمام شرائح مجتمعية جديدة لممارسة الرياضة».

وختم: «يمكن متابعة المنصة الرقمية عبر زيارة الحساب الرسمي لـ(نيو إيدج فيتنيس) على (إنستغرام)».