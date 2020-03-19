«خلك نشيط.. وخلك سليم» تحظى بمليوني تفاعل في 24 ساعة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال مجلس دبي الرياضي إن مبادرة «خلك نشيط.. وخلك سليم»، التي أطلقها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قد لاقت تفاعلاً جماهيرياً كبيراً من مختلف الجنسيات والأعمار، إذ وصلت المبادرة إلى أكثر من مليوني شخص خلال 24 ساعة من إطلاقها، بحسب ما جاء في البيان الذي أصدره، أمس، في هذا الخصوص.

وأضاف البيان: «سارعت مراكز اللياقة البدنية والصالات الرياضية إلى المشاركة في الحملة، عبر نشر مقاطع فيديو توعوية، عبر حساباتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، تتضمن تدريبات مختلفة يمكن للجمهور تنفيذها من دون الحاجة إلى أجهزة رياضية، وتفاعل الكثير من الجمهور مع الحملة، عبر نشر تدريباتهم، ومشاركة التحدي مع أصدقائهم».

وأوضح مجلس دبي الرياضي أن المبادرة تهدف إلى حث الجمهور من كل فئات المجتمع على استمرارهم في ممارسة الرياضة، وتدريبات النشاط البدني في المنازل باستخدام الأدوات والمعدات المتوافرة لديهم، مهما كانت بسيطة، من خلال تنفيذ تمارين بدنية سهلة ومبسطة، تناسب جميع الفئات والمستويات البدنية من دون الحاجة إلى الخروج، وذلك حفاظاً على صحة ونشاط وسعادة جميع أفراد المجتمع.

ويسعى مجلس دبي الرياضي إلى أداء دوره تجاه المجتمع وسعادة وسلامة أفراده من مختلف الأعمار والجنسيات، لتشجيعهم على ممارسة الرياضة وتدريبات النشاط البدني اليومية، لتأثيرها الإيجابي في تقوية البنيان الجسدي لممارسيها، وزيادة قوة الجهاز المناعي لدى الممارسين، ما يسهم في المحافظة عليهم سالمين.

وشدّد المجلس على أن نظام المناعة القوي يعدّ أفضل دفاع ضد المرض، وبالتالي فإن ممارسة الرياضة والحفاظ على لياقة أفراد المجتمع تصبح أكثر أهمية في ظل هذه الظروف.

وحث مجلس دبي الرياضي كل فرد من أفراد المجتمع على أن يكون مسؤولاً، وأن يحترم ويتبع جميع تدابير السلامة الوقائية التي أوصت بها القيادة الرشيدة، في سبيل الحفاظ على سلامة وأمان المجتمع، داعياً كل أفراد المجتمع إلى الاستمرار في ممارسة الرياضة، لما لها من رسائل إيجابية لدعم المجتمعات.

ويمكن للجمهور المشاركة في مبادرة «خلك نشيط.. وخلك سليم»، من خلال نشر مقاطع فيديو لتدريباتهم من المنزل، عبر حساباتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، مستخدمين وسم تحدي مجلس دبي الرياضي #DSCChallenge، والإشارة إلى حساب المجلس @dubaisc في النص، كما يمكن للمشاركين ترشيح شخصين من أصدقائهم للمشاركة في التحدي، حتى يقوم مجلس دبي الرياضي بإعادة نشر الفيديو على حسابه الرسمي.

«المبادرة» تحث الجمهور على استمرارهم في ممارسة الرياضة، وتدريبات النشاط البدني في المنازل.