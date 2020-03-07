سباق كأس ولي عهد دبي للقدرة ينطلق اليوم

المصدر: أحمد طارق ■دبي

تنطلق، اليوم، النسخة الـ12 من «كأس ولي عهد دبي للقدرة» لمسافة 119 كيلومتراً، في مدينة دبي الدولية للقدرة بسيح السلم، بمشاركة أكثر من 400 فارس وفارسة من 20 دولة.

وأكمل الفرسان والفارسات إجراءات التسجيل للمشاركة في كأس ولي عهد دبي، الذي يحمل لقبه الفارس محمد أحمد غانم المري، بعدما احتل المركز الأول على صهوة الجواد «فاغور» المملوك لإسطبلات إف 3، مسجلاً زمناً قدره 4:05:03 ساعات، وجرت أمس إجراءات الفحص الطبي للخيول المشاركة، إضافة إلى إجراءات الوزن بالنسبة للفرسان والفارسات، المشاركين في السباق.

من جهته، قال مدير عام نادي دبي للفروسية، محمد عيسى العضب، لـ«الإمارات اليوم»، إن «سباق كأس ولي عهد دبي سيكون مسك ختام موسم سباقات القدرة، في مدينة دبي الدولية للقدرة»، موضحاً: «السباق الذي يأتي برعاية ودعم من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، قدم في النسخ السابقة خدمة كبيرة لرياضة سباقات القدرة، وأسهم المهرجان في بروز العديد من أسماء الإسطبلات والفرسان والمدربين».

وأوضح أن السباق سيشهد مشاركة نخبة من أفضل الفرسان والفارسات على مستوى العالم، لما تحمله البطولة من قيمة كبيرة، موضحاً: «مسافة السباق تبلغ 119 كيلومتراً، وتم تقسيمه إلى أربع مراحل: الأولى تبلغ مسافتها 40 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، بينما تبلغ مسافة المرحلة الثانية 35 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 40 دقيقة، وتنطلق المرحلة الثالثة لمسافة 26 كيلومتراً، تعقبها راحة إجبارية لمدة 50 دقيقة، ثم المرحلة الرابعة، وتبلغ مسافتها 18 كيلومتراً».

من جهة أخرى، أقيمت على هامش التحضيرات للحدث الكبير، أجواء احتفالية رائعة، إذ تم تنظيم سباق للخيول الصغيرة (البوني) على أربع مراحل، بمشاركة أكثر من 100 فارس وفارسة.

وقال مدير نادي دبي عن سباق البوني: «مهرجان ولي عهد دبي للقدرة يشمل جميع الفئات والشرائح، ولم يغفل أهمية وجود الأطفال في هذه التظاهرة العالمية، عبر تنظيم سباق البوني للجيل الناشئ، إلى جانب السباقات الأخرى المشروطة».

وختم: «المهرجان استهدف السيدات في بدايته، ثم سباق الإسطبلات الخاصة، والاشتراك الفردي، والذي يشكل حافزاً إضافياً للملاك المواطنين، وكأس اليمامة المخصص للأفراس فقط، بينما شهد سباق البوني تفاعلاً كبيراً، واستقطب العديد من الفرسان الصغار، ويحظى باهتمام من قبل أولياء الأمور، ما يؤكد مكانة الحدث في قلوب الجميع».

119

كيلومتراً، مسافة سباق «كأس ولي عهد دبي للقدرة».

- سباق البوني خطف الأنظار في سيح السلم.

- نخبة من أفضل الفرسان والفارسات على مستوى العالم يشاركون في السباق.