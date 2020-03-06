النسخة 30 لـ «رالي أبوظبي» تنطلق 21 الجاري

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تجرى الاستعدادات على قدم وساق لانطلاق رالي أبوظبي الصحراوي، بالتزامن مع الاحتفال بذكرى مرور 30 عاماً على تأسيسه لاحقاً هذا الشهر. ويقام رالي أبوظبي الصحراوي من 21 إلى 26 الجاري، ويشكل الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة (فيا) للسيارات وسيارات البقي، والجولة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة (فيم) للدرّاجات النارية ودرّاجات الكوادز.

وقال رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدرّاجات النارية، محمد بن سليم، في تصريح صحافي: «نستعد لرالي أبوظبي الصحراوي بأقصى قدر من الالتزام، ونتطلع إلى جعل هذه النسخة من الرالي ذكرى لا تنسى بمناسبة الذكرى الـ30 على تأسيسه».

وأضاف: «نحن على اتصال دائم بالهيئات الحكومية في ما يتعلق بالقضايا الصحية الناشئة عن تفشي فيروس (كورونا)، ونأخذ في الحسبان جميع التوصيات والبروتوكولات الرسمية المتعلقة بالتدابير الوقائية، والحد من المخاطر في جميع الأوقات».