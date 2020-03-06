«صحيفة إندونيسية»: تأجيل مباريات الأبيض في تصفيات المونديال إلى أكتوبر المقبل

المصدر: حميد نعمان - دبي

كشفت صحيفة (جاكرتا بوست) وموقع «فوكس سبورت» الفلبيني أمس أن مباريات المرحلة الثانية من التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022 ونهائيات آسيا 2023 والتي كانت مقررة الشهر الجاري، تم ترحيلها إلى شهر أكتوبر المقبل، في ظل المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي انتشر في عدد من الدول الآسيوية، وتسبب في تأجيل وإلغاء العديد من النشاطات الرياضية، بجانب إجراءات السفر الصارمة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر رفيعة في الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم تأكيدها الخبر رسمياً، لكنها أشارت إلى أنه سيتم الإعلان عنه رسمياً خلال الساعات المقبلة.

وبحسب الخبر المنشور في الصحيفة الإندونيسية، فقد تأجلت مباراتا منتخب الإمارات لكرة القدم، اللتان كان متوقعاً أن يستقبل خلالهما منتخب ماليزيا في 26 الجاري، ثم يخرج لملاقاة إندونيسيا في 31 من الشهر نفسه، حيث بات الموعد الجديد لمباراة الأبيض مع ماليزيا في الثامن من أكتوبر المقبل، بينما يلاقي إندونيسيا في جاكرتا في 13 منه. يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أعلن، أمس، أيضاً أنه اقترح تأجيل المباريات المقبلة ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم، نظراً لخطر انتشار فيروس كورونا المستجد، وهو مقدمة لتأجيل المباريات رسمياً.

وأكد الاتحاد الدولي في بيان، بعد اجتماعه مع الاتحاد الآسيوي للعبة، أنه سيرسل «اقتراحاً بتأجيل مباريات التصفيات المقبلة» إلى الاتحادات المحلية. في جانب آخر، لم يصدر عن اتحاد الإمارات لكرة القدم أي بيان صحافي بهذا الخصوص. ويعاني الأبيض في ترتيب المجموعة السابعة، إذ يحتل المركز الرابع بست نقاط، بينما يتصدر فيتنام المجموعة بـ11 نقطة، مقابل تسع نقاط لماليزيا الثانية، وثماني نقاط لمنتخب تايلاند الثالث، وإندونيسيا تتذيل المجموعة من دون رصيد.

وأثر انتشار فيروس كورونا سلباً على أحداث رياضية عدة في العالم، لاسيما في قارة آسيا، حيث ظهر الفيروس بداية في الصين، قبل التمدد إلى دول مثل كوريا الجنوبية واليابان إيران والبحرين والكويت وغيرها، وصولاً إلى أوروبا، حيث تعد إيطاليا من الدول الأكثر تضرراً.

وتسبب الفيروس في تأجيل الجولة الثالثة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال آسيا، إضافة إلى مباريات في مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي إلى أبريل أو مايو المقبلين، إضافة إلى الجمعية العمومية للاتحاد القاري.

وأعلن الاتحاد الآسيوي الإثنين الماضي أن ممثلين عن الاتحادات الوطنية الأعضاء والأندية في منطقة شرق آسيا اتفقوا في كوالالمبور على تحديد مواعيد جديدة لمباريات الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال، وذلك من أجل إتاحة المجال أمام استكمال المباريات المؤجلة من دور المجموعات في المسابقة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد. وسيعقد اجتماع طارئ لممثلي منطقة غرب آسيا غداً في دبي.

- الموعد الجديد لمباراتي المنتخب أمام ماليزيا وإندونيسي