تأسيس فريق إماراتي من جامعي كرات «تنس دبي»

المصدر: جوني جبور - دبي

أكد رئيس الحكام في بطولة «سوق دبي الحرة» للتنس، المصري هاني الخفيف، أن تأسيس فريق إماراتي من الأطفال (جامعي الكرات) في البطولة المقامة حالياً على ملاعب «سوق دبي الحرة» في دبي، ويسدل الستار عنها بعد غدٍ، خطوة في الاتجاه الصحيح، على صعيد تشجيع العناصر الإماراتية الصغيرة في السن على التعرف عن كثب إلى نجوم هذه الرياضة، كخطوة أولى سبق لها وأن قدمت للعالمية نجوماً بحجم الأسطورة الألماني بوريس بيكر، وغيره من لاعبي الكرة الصفراء، الذين استهلوا مسيرتهم في عالم التنس كجامعي كرات.

وقال الخفيف لـ«الإمارات اليوم»: «إن الحرص على زيادة شعبية انتشار اللعبة بين العنصر المواطن، وتشجيعهم على الانخراط أكثر في عالم التنس، كانا وراء توجه اللجنة المنظمة العليا إلى الاستعانة في نسخة 2020 - وللمرة الأولى - بثمانية أطفال إماراتيين، بهدف تأسيس فريق متكامل من (جامعي الكرات) تتاح لهم الفرصة للتعامل عن كثب مع نجوم اللعبة على الساحة العالمية، من خلال منح النجوم الكرات المطلوبة للعب الإرسال، خصوصاً أن هذه التجربة في دبي سبق لها وأن أتت ثمارها، بعد أن قدمت للعالمية الأسترالي آليكسي بوبيرن، الذي استهل مشواره جامع كرات في دبي، قبل التحول تدريجياً إلى لاعب وتحقيقه في عام 2017 لقب بطولة فرنسا المفتوحة للناشئين، التي أقيمت حينها على ملاعب رولان غاروس الشهيرة».

وأوضح: «نجوم كبار سواء على صعيد السيدات أو الرجال، اكتسبوا شغفهم باللعبة، من خلال استهلال مشوارهم (جامعي كرات)، ومنهم على سبيل المثال، الأسطورة الألماني بوريس بيكر، وعربياً نذكر حالياً النجمة التونسية أنس جابر المصنفة 45 عالمياً، التي كانت ترافق والدتها اللاعبة الهاوية في التنس، وتتولى مهمة جمع الكرات لها أثناء المباريات، قبل أن يقودها الشغف في عالم الكرة الصفراء للتحوّل تدريجياً إلى لاعبة محترفة، الأمر ذاته الذي نتطلع إليه في بطولات (تنس دبي)».

وأضاف: «لا يقتصر الشغف في عالم الكرة الصفراء على التحوّل بالمواهب إلى لاعبين فحسب، بل إمكانية الاستفادة لاحقاً من الخبرات المكتسبة على صعيد الطواقم التحكيمية، إذ قدمت «تنس دبي» نخبة من الطواقم التحكيمية، وسبق لها أن أسهمت في تخريج 35 حكم خط، وستة حكام كراسي، إضافة إلى تخريج 20 حكماً أجنبياً، من أبرزهم حالياً على الساحة الدولية الحكم المغربي محمد اللحياني، ومواطنه محمد الجناتي».

واختتم: «نتطلع إلى توسيع هذه التجربة الناجحة في السنوات المقبلة، الهادفة بالدرجة الأولى إلى زيادة شعبية اللعبة على صعيد العنصر المواطن».

ديوكوفيتش يودّع منافسات الزوجي

ودّع المصنف الأول عالمياً الصربي نوفاك ديوكوفيتش، منافسات الزوجي في بطولة «سوق دبي الحرة»، عقب خسارته، أمس، برفقة الكرواتي مارين سيليتش، أمام الثنائي المكون من الأميركي راجيف رام، والإنجليزي جو ساليسبوري، بواقع مجموعتين دون رد، جاءت نتائجها (6-2 و6-2)، في المباراة التي جمعتهم لحساب الدور الأول في البطولة على الاستاد الفرعي رقم «1» وامتدت نحو 61 دقيقة.

على جانب آخر، ضرب المصنف 14 عالمياً الروسي أندري روبلين، موعداً في الثانية من ظهر اليوم مع البريطاني دانيال إيفانس، في أولى مواجهات الدور ربع نهائي في بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس الرجال، عقب تخطيهما، أمس، وبنجاح عقبة الدور الـ16 للبطولة، بفوز روبلين على المنصف الـ33 على العالم الصربي فيليب كراينوفيتش، بواقع مجموعتين دون رد

(7-6 و6-0)، قابلها احتياج البريطاني دانيال لخوض مجموعة فاصلة لضمان الفوز على المصنف الـ78 الفرنسي بيير هيربيت، بواقع مجموعتين لمجموعة واحدة (7-5 و3-6 و7-6).