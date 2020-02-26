«الألعاب الحكومية 2020» تنطلق 18 مارس بمشاركة 171 فريقاً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكّد 171 فريقاً مشاركتهم في الدورة الثالثة من «الألعاب الحكومية 2020»، التي تقام برعاية ومشاركة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وينظمها المجلس التنفيذي لإمارة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، في الفترة بين 18 و21 مارس المقبل.

وقال بيان صحافي: «تتفرّد الدورة المرتقبة التي تحمل شعار (فريق واحد.. هدف واحد)، بالتجدّد والإبداع والابتكار لتقديم كل ما يرقى إلى مستوى تطلعات الجمهور، الذي يترقّب أداءً متفوقاً للفرق المشاركة، حيث تعود هذه النسخة من البطولة بحلة جديدة، بإضافة تحدٍّ جديد تتنافس خلاله المدن العالمية في لقب الألعاب الحكومية العالمية، فيما تتنافس الجهات الحكومية بالدولة في لقب الجهات الحكومية المحلية والاتحادية».

وأعلنت اللجنة المنظمة للألعاب الحكومية استعداداتها لاستضافة سلسلة من المنافسات في تخطي الحواجز، إلى جانب التحديات البدنية والذهنية التي تهدف إلى تجديد النشاط وتعزيز روح الفريق بين أوساط الكوادر الحكومية وأفراد المجتمع بشكل عام.

وأكدت نخبة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التزامها بتلبية دعوة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، للمشاركة، وسيخوض غمار المنافسات في مسابقة الجهات الاتحادية والمحلية 135 فريقاً ممثلة عن الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة والفجيرة، منها 99 فريقاً من الرجال و36 من السيدات، حيث سيواجهون تحديات من شأنها رفع مستوى البطولة لمستويات لا مثيل لها.

وجاء في البيان الصحافي: «في ظل الزخم الكبير الذي أحدثته الألعاب الحكومية، وجّه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في وقت سابق، بإطلاق (تحدي المدن) بهدف الارتقاء بالبطولة نحو آفاق أرحب، تشترك من خلاله المدن العالمية في نشر رسالة وأهداف الألعاب الحكومية الرامية إلى تحفيز فرق العمل على التحلي بروح الفريق الواحد وتعزيز العمل الجماعي والعزيمة والإصرار على تذليل العقبات، وتحقيق الإنجازات التي تليق بالمكانة الريادية التي وصلت إليها دولة الإمارات بشكل عام وإمارة دبي بشكل خاص على الساحة الدولية».

وأضاف البيان: «تأكيداً على التفاعل العالمي الكبير مع (الألعاب الحكومية 2020)، اتسع نطاق مشاركة المدن من حول العالم، وقفز عدد الدول المشاركة من 12 دولة في الدورات السابقة إلى 26 دولة مشاركة هذا العام، وأعلنت 36 مدينة مشاركتها في البطولة هذا العام، تمثل مدناً من الولايات المتحدة الأميركية، وفرنسا، والسويد، وأستراليا، وروسيا، وإسبانيا، وتشيلي، والأرجنتين، والنرويج، واليونان، وأوزباكستان، وكازاخستان، وتايلاند، وأرمينيا، وكوريا الجنوبية، وجنوب إفريقيا، والمكسيك، وكوستاريكا، والسعودية، والبحرين، والكويت، ومصر، والأردن، والعراق، والمغرب، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في إطار منافسات (تحدي المدن)».

وتسعى «الألعاب الحكومية» في دورتها الثالثة إلى ترسيخ الأثر الإيجابي الذي حققته على مدى العامين الماضيين، والذي أهّلها لاحتلال موقع متميّز على أجندة دبي الرياضية، حيث ساهمت في إرساء وإبراز قوة روح الفريق في مواجهة التحديات وتخطّي الحواجز.

وشهدت منافسات الدورة الثانية من «الألعاب الحكومية» منافسات قوية بين الفرق المشاركة، والتي قدّمت أداءً استثنائياً، فيما أظهرت الفرق النسائية تميزاً واضحاً على قدم المساواة مع فرق الرجال، ما يعزز التوقعات الإيجابية حيال الدورة الثالثة التي ستستقطب أيضاً مشاركة واسعة وترقباً مجتمعياً حول الفائز بلقب الألعاب الحكومية من الجهات الاتحادية والمحلية، ومن سيفوز من المدن العالمية المشاركة في «تحدي المدن».

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دولة تشارك هذا العام في الدورة الثالثة من الألعاب الحكومية.