انطلاق بطولة غرب آسيا لرفع الأثقال في دبي اليوم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تشهد صالة المزهر الرياضية في دبي، اليوم، انطلاق بطولة غرب آسيا لرفع الأثقال، المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020، الساعة الخامسة عصراً، والتي تقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، وتقام بالتعاون مع مجلس دبي.

ويشارك في النسخة الحالية 222 شخصاً، بينهم 150 لاعباً ولاعبة، من الكبار والشباب والناشئين، من 15 دولة، هي بجانب الإمارات: البحرين والكويت والأردن والعراق، وسلطنة عمان وإيران واليمن والسعودية، وسورية وفلسطين ولبنان وأوزبكستان، وتركمانستان والمغرب.

وأعلن اتحاد رفع الأثقال اكتمال جميع التحضيرات الخاصة بانطلاقة البطولة، بوصول الفرق المشاركة واللجان الفنية والتحكيمية، بعد مرحلة من التحضيرات المكثفة في الفترة الماضية. واعتمد الاتحاد الدولي للعبة النظام المخصص للموافقة على القوائم الخاصة باللاعبين واللاعبات، والنتائج وفق المعايير الدولية المقررة، مع الموافقة على الخبراء المكلفين إدارة نظام البطولة للوصول إلى المستوى المطلوب، بالنظر إلى أهمية البطولة لكونها تندرج ضمن المحطات المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو، إلى جانب المنافسة القوية المتوقعة من الدول المشاركة، إثر التحضيرات المكثفة في الفترة الماضية. وقال مدير البطولة فيصل الحمادي، في تصريح صحافي: «البطولة تمثل مرحلة جديدة من التحدي أمام لاعبينا لتحقيق النتائج الطيبة»، وأوضح الحمادي أن مشاركة المغرب وأوزبكستان من خارج منظومة غرب آسيا، تعزز الإثارة المتوقعة في المنافسات المختلفة.