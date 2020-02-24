اتحاد البادل تنس يعتمد التصنيف المحلي للاعبين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اعتمد اتحاد رياضة البادل تنس، خلال اجتماعه الذي عُقد في مجمع ند الشبا الرياضي، برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، إقامة بطولتين دوليتين، خلال العام الجاري، من فئة «FIP»، تقام الأولى من الخامس إلى السابع من مارس المقبل، فيما تقام الثانية من التاسع إلى 12 ديسمبر المقبل. وأقر مجلس الإدارة نظام التصنيف المحلي، الذي من شأنه تقسيم اللاعبين إلى ثلاثة مستويات رئيسة، لتشجيعهم على ممارسة هذه اللعبة.

وقال بيان صادر عن اتحاد البادل تنس، إن «الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وجّه بأن تكون أولوية العمل بالوجود في الميدان من خلال التواصل مع الأندية واللاعبين، والعمل على تأمين كل الاحتياجات اللازمة لضمان نشر وتطوير رياضة البادل تنس، التي تعد من الألعاب الرياضية ذات الوجود القوى على المستوى العالمي، إلى جانب كونها رياضة اجتماعية تشكل ملتقى لجميع أفراد الأسرة، وأداة محفزة لممارسة النشاط البدني». وأضاف البيان: «التصنيف المحلي اللاعبين سيكون ثلاث فئات، هي: الذهبية والفضية والبرونزية، تتدرج بناء على قدرات اللاعبين، ويتم من خلالها تقسيمهم في البطولات وفق هذه الفئات، وذلك من أجل تحفيز اللاعبين على المشاركة بأعداد أكبر، وخوض مباريات متقاربة لمستوياتهم في رحلة الصعود التدريجي، ضمن مبدأ أن رياضة البادل تنس بإمكان الجميع ممارستها».

ووافق الاتحاد على عقد اتفاقية شراكة مع أكاديمية متخصصة، لإقامة مركز متخصص لهذه الرياضة، يحتوي على ملاعب داخلية وخارجية، بهدف دعم ورعاية هذه الرياضة.