20 متسابقاً في تحدي الإمارات للموتوسيرف غداً

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

تنطلق غداً الجولة الأولى من بطولة الإمارات للموتوسيرف بمشاركة 20 متسابقاً في فئتي الرجال والسيدات، وتأتي هذه البطولة كي تكون إحدى البطولات الحديثة في أجندة النادي والتي تخدم قطاع الشباب ومحبي الرياضة البحرية بالإعدادات المتطورة لزوارق الموتوسيرف.

وتعد البطولة الأولى من نوعها على مستوى الإمارات في فئة الموتوسيرف، خصوصاً أنها أقيمت الموسم الماضي كبطولة عالمية وتحضر هنا للمرة الأولى في العاصمة أبوظبي. ويشارك في البطولة متسابقون من جنسيات مختلفة حيث يجتمع 20 محترفاً من أجل تقديم أجمل العروض في الجولة الافتتاحية على ألواح الموتوسيرف، وهي ألواح خاصة بالمشاركة في هذه السباقات وتصل سرعتها إلى 65 كيلومتراً في الساعة على سطح الماء، ومن المعروف أن قاعدة هذه اللعبة تنقسم إلى تصفيات مختلفة، حيث تشمل كل تصفية مشاركة 12 متسابقاً كحد أقصى، ويتأهل إلى التصفية الأخيرة عدد معين فقط، ويتم اختيار الفائزين الأوائل حسب نتيجة التصفية الختامية والأخيرة من السباق.