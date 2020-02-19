حاملة لقب «تنس دبي» تكتفي بـ 92 دقيقة.. وتودع مبكراً

المصدر: جوني جبور - دبي

سجلت بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات، أمس، مفاجآت من العيار الثقيل، أبرزها خروج حاملة اللقب والمصنفة الرابعة عالمياً السويسرية بليندا بنتشيش من الدور الأول، عقب خسارتها أمام الروسية أناستازيا بافليشنكوفا (31 على العالم)، بواقع مجموعتين مقابل مجموعة واحدة (6-1، و1-6، و1-6).

واكتفت السويسرية بـ92 دقيقة فقط خلال مباراتها، لتخسر فرصة الدفاع عن لقبها أمام الروسية بافليشنكوفا، وذلك رغم البداية القوية لبليندا بنتشيش، التي حسمت المجموعة الأولى لصالحها في 25 دقيقة وبنتيجة (6-1)، قبل أن تنتفض الروسية وتحسم المجموعتين الثانية والثالثة وبالنتيجة ذاتها (6-1).

وكانت أولى المفاجآت، الوداع المبكر كذلك للمصنفة الأولى عالمياً سابقاً وأسطورة التنس البلجيكية كيم كليسترز (36 عاماً)، التي شاركت في البطولة ببطاقة دعوة، وخسرت أمام المصنفة الإسبانية غاربين موغوروزا بمجموعتين دون رد (2-6، و6-7)، أول من أمس، في افتتاح النسخة 20 من البطولة. وقالت كليسترز، في تصريح صحافي، إن المشاركة أعادت لها ملامح هوية البطلة التي سبق لها اعتلاء التصنيف العالمي لأكثر من 30 أسبوعاً، والفوز بألقاب 41 بطولة عالمية، من ضمنها أربع بطولات كبرى.

وأوضحت كليسترز: «توجيه اللجنة المنظمة بطاقة دعوة لي للمشاركة، مثل الفرصة لي لاستعادة جزء من هويتي، خصوصاً في المجموعة الثانية أمام موغوروزا، التي شهدت تحسناً كبيراً على أدائي ذكرني بما كنت أحققه في البطولات الكبرى، مقارنة بمجموعة أولى كانت موغوروزا صاحبة الأداء الأفضل، وظهرت خلالها غريبة تماماً عن التنس، لأنها المرة الأولى بعد انقطاع دام ثماني سنوات منذ اعتزالي اللعب مطلع 2012، لانشغالي بتربية الأطفال». وأضافت: «مشاركتي لم تكن بالأساس من أجل الفوز، بل لاستعادة حساسية المباريات والابتعاد عن الإصابات، وهو ما حققته بعد مجموعة أولى كانت صعبة لي في التأقلم على أرضية ملاعب دبي، التي أخوض تجربتي الأولى عليها». واستطردت: «اتخاذ قرار العودة للمنافسات كان لابد أن يترافق وعدم وضع آمال كبيرة على المباريات الأولى، بغض النظر عن هوية اللاعبات اللواتي سألتقيهن، ومن هنا جاء اختيار دبي كمحطة أولى في طريق العودة، وذلك لأمور فنية عدة، سواء على صعيد الأرضيات السريعة، أو قوة المحفل الموجود فيها من نخبة اللاعبات».

برادي تنهي مغامرة بطلة 2017 و2018

سجلت الأميركية جينفر برادي، المصنفة 52 عالمياً، أكبر مفاجآت الدور الأول، بفوزها على المصنفة السادسة عالمياً، وبطلة «تنس دبي» لنسختي 2017 و2018، الأوكرانية إيلينا سفيتولينا بواقع مجموعتين دون رد (6-2 و6-1)، في المباراة التي جمعتهما على استاد «سوق دبي الحرة» الرئيس، في افتتاح مباريات اليوم الثاني من هذا الدور.

أسطورة التنس كليسترز: مشاركتي الأولى في دبي بعد اعتزال دام 8 سنوات كانت لاستعادة حساسية المباريات وليس للفوز.

المصنفة الأولى عالمياً سابقاً، البلجيكية كليسترز (36 عاماً) شاركت ببطاقة دعوة.