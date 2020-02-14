«الوطنية» تفوز بلقب بطولة مجلس دبي المدرسية لكرة القدم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توجت فرق مدرسة دبي الوطنية بألقاب مختلف الفئات لبطولة مجلس دبي الرياضي لكرة القدم المدرسية، التي نظمها المجلس بالتعاون مع أندية دبي، واستضافتها «الوطنية» فرع البرشاء، بمشاركة 300 لاعب، مثلوا 16 مدرسة، موزعين على 24 فريقاً.

وحازت «الوطنية» ألقاب فئات تحت 10 و11 و12 سنة، في البطولة التي استمرت شهراً. في المقابل، حل فريق مدرسة حماية - الشرطة في المركز الثاني في فئة تحت 10 سنوات. أما على مستوى فئة تحت 11 سنة، فعاد المركز الثاني إلى مدرسة الأرقم الخاصة، وفي فئة تحت 12 سنة حل فريق مدرسة المواكب البرشاء في المركز الثاني، وهذا إلى جانب توزيع الجوائز الفردية.

وحضر التتويج مدير قسم تطوير أكاديميات الكرة بمجلس دبي أحمد المهري، ود. موسى عباس مدير أكاديمية شباب الأهلي، وأحمد صالح مدير أكاديمية النصر لكرة القدم، بجانب العديد من الشخصيات والمسؤولين والرياضيين.