المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تغريدة

استفسرت إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي من لاعب أجنبي في الفريق عن تغريدة نشرها على حسابه في «تويتر»، وما إذا كان يقصد بها غضبه من الإدارة، بينما أكد اللاعب أنه قصد من التغريدة أمراً شخصياً.

قناة

ناشدت جماهير عيناوية إدارة ناديها العمل على توسيع بث قناة العين لتشمل الأقمار الاصطناعية بدلاً من نطاق بثها الحالي على أجهزة «إي لايف»، لأن طريقتها الحالية تأتي دون مستوى التوقعات، إذ لا تصل للقاعدة الجماهيرية الكبيرة للفريق داخل وخارج الدولة.

لاعب

قرر أحد أندية دوري الخليج العربي الاستغناء عن أحد اللاعبين المقيمين قبل غلق باب الانتقالات بيوم واحد فقط، رغم أن اللاعب خاض مباريات مهمة مع الفريق، وهو ما تسبب في أذى نفسي كبير للاعب.