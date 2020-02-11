الوصل يتعملق في بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

واصل نادي الوصل تألقه في بطولة مجلس دبي الرياضي لأكاديميات كرة القدم بعد فوزه على «أكاديمية يوفنتوس دبي» بخماسية في فئة تحت 14 سنة، وعلى «أكاديمية لا ليغا» بنتيجة 3-2 في فئة تحت 16 سنة، فيما استمر فريق «دو لاليغا» للكفاءات العالية في تقديم مستوياته اللافتة في البطولة، وعزز صدارته في منافسات فئة تحت 16 عاماً. ويشارك 2300 لاعب يمثلون 100 فريق، وتُقام البطولة على ملاعب شباب الأهلي ومدينة دبي الرياضية حتى أبريل المقبل، لتُتيح الفرصة للأكاديميات الخاصة وأكاديميات الأندية المحلية لخوض منافسات على مستوى عالٍ مع مختلف المدارس الكروية طوال الموسم. وفي التفاصيل، شهدت منافسات تحت 14 عاماً، مواصلة الوصل مُطاردة المتصدر فريق «المدرسة الإسبانية إنييستا» بفوزه الكبير بخماسية في شباك أكاديمية يوفنتوس، ليحل وصيفاً برصيد 16 نقطة. وفي منافسات تحت 12 سنة حققت «أكاديمية برشلونة ستويتشكوف» فوزاً على أكاديمية الموهوبين بنتيجة 6-2. وشهدت منافسات تحت 16 عاماً فوز فريق «دو لاليغا للكفاءات العالية دبي» على فريق «دو لاليغا للكفاءات العالية أبوظبي»، ليتقاسم الفريقان صدارة الترتيب بـ21 نقطة لكل فريق وتشتعل المنافسة بينهما.