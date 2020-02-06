أكثر من 3000 مشارك بمسيرة المشي في حتا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تفاعل أكثر من 3000 مشارك في مسيرة المشي التي نظمها مجلس دبي الرياضي في منطقة حتا بالتعاون مع مختلف المؤسسات الوطنية، ضمن فعاليات «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، وانضم للمسيرة مشاركون من كبار المواطنين ومن مختلف الجنسيات والأعمار من سكان منطقة حتا ومن مختلف الإمارات.

وافتتح كبار المواطنين المسيرة من أمام صالة الحفلات في وسط حتا حيث مرت بأشهر الوديان بالمنطقة وبين أحياء المدينة، إلى أن انتهت في نادي حتا، واستمرت المسيرة لمسافة ثلاثة كيلومترات.

وسجلت الفعالية مشاركة متميزة من الدوائر الحكومية في حتا، بالإضافة إلى حشد كبير من منتسبي المدارس الحكومية والخاصة من حتا ومن الشارقة ورأس الخيمة، وعجمان، وتقدمت السيارات الفارهة لشرطة دبي المسيرة، كما عزفت الفرقة الموسيقية لشرطة دبي الألحان الوطنية. وقال رئيس مجلس إدارة نادي حتا علي البدواوي، في تصريح صحافي: «تعد هذه المسيرة أحد النماذج التي تبرز دور المبادرة، حيث شارك فيها أعداد كبيرة وعمّتهم الفائدة جميعاً».

من جانبه قال مدير قسم الفعاليات المجتمعية بمجلس دبي عادل البناي، في تصريح صحافي: «تحولت المسيرة إلى مهرجان فرح وسعادة، ويحرص المجلس على تنظيم هذه الفعالية سنوياً لأنها تسهم في نشر ثقافة ممارسة النشاط البدني بين الأوساط المجتمعية». وتابع: «تعد منطقة حتا محط اهتمام مجلس دبي الرياضي منذ 2009، حيث توجه المجلس إلى تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية للنشاط البدني سنوياً، بمشاركة الآلاف من أهالي حتا والمناطق المحيطة».

وفي ختام الفعالية ردد المشاركون النشيد الوطني من مدرجات نادي حتا، كما قام البدواوي والبناي بتكريم الجهات المشاركة. ونظم المجلس رحلة ترفيهية لكبار المواطنين المشاركين في المسيرة بمختلف المناطق السياحية في حتا، وصعدوا إلى سد حتا كما تم تنظيم جولة لهم بزوارق التجديف في بحيرة السد.

• استمرت ثلاثة كيلومترات بمشاركة مختلف فئات المجتمع.