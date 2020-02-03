مسيرة للمشي في حتا غداً

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

تستعد منطقة حتا لاستضافة مسيرة المشي المجتمعية، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي سنوياً بمشاركة الآلاف من أهالي منطقة حتا، ومن مختلف الإمارات، بالتعاون مع نادي حتا الرياضي في التاسعة من صباح الغد.

وتقام المسيرة ضمن فعاليات «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع الهيئات والدوائر الحكومية في إمارة دبي، بهدف تحفيز مختلف فئات المجتمع في إمارة دبي على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، باعتبارها أداة مهمة للسعادة والطاقة الإيجابية.

وتنطلق مسيرة المشي بداية من صالة حتا للأفراح بمنطقة حتا، على أن يبدأ المشاركون ممارسة رياضة المشي، وصولاً إلى نادي حتا الرياضي، حيث يسير المشاركون مسافة ثلاثة كيلومترات، وستتم إقامة عدد من فعاليات النشاط البدني المتنوعة، من بينها تنظيم جولة ترفيهية في مختلف مناطق حتا لكبار المواطنين، الذين يحرصون على المشاركة في جميع الفعاليات كل عام، وسيتم تكريمهم وتسليمهم ميداليات ودرع نادي زخر الاجتماعي.

وسيتم توزيع الجوائز وتكريم الجهات والمؤسسات الداعمة للحدث في ختام المسيرة، وسيشارك في المسيرة عدد كبير من منتسبي مدارس حتا ومصفوت ورأس الخيمة والشارقة، وجميع الهيئات والدوائر والمؤسسات الحكومية في حتا.

ويحرص مجلس دبي الرياضي على تنظيم مختلف الفعاليات الرياضية المحلية والدولية في منطقة حتا، وذلك في إطار الحملة التطويرية لجميع مرافق حتا، التي تتضمن تطوير المرافق الرياضية والاقتصادية والسياحية والخدمية وشبكة الطرق، وتحويل حتا إلى وجهة جاذبة لجميع الفعاليات في مختلف المجالات، خصوصاً الرياضية منها.

- المشاركون يسيرون ثلاثة كيلومترات من صالة حتا إلى النادي.