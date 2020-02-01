صالح محمد: ما يتردّد عن شكواي من تدخل حكومي في ألعاب القوى «عارٍ عن الصحة»

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

نفى أمين السر العام لاتحاد ألعاب القوى صالح محمد حسن، أن يكون قد شكا تدخلاً حكومياً أو رئيس الاتحاد المؤقت سحر العوبد إلى الاتحاد الدولي للعبة، مشيراً إلى أن «ما يتردّد كلام عارٍ عن الصحة».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تنتهي فترة تولي العوبد مهام رئيس الاتحاد في العاشر من فبراير الجاري، ولكنها خاطبت الاتحاد الدولي للعبة، من دون علم أعضاء الاتحاد وأبلغته بإيقاف رئيس الاتحاد السابق أحمد الكمالي محلياً عن ممارسة أي نشاط باللعبة مدى الحياة، ليتم اعتبارها رئيساً للاتحاد حتى الخامس من أكتوبر المقبل، الأمر الذي دفعنا لاحقاً لمطالبتها بتسليم الختم والرقم السري للبريد الإلكتروني».

من جهتها، رفضت العوبد التعليق على تصريح أمين سر الاتحاد، وقالت لـ«الإمارات اليوم»: «ليس لي تعليق.. أدعو له بالتوفيق».

وفي التفاصيل، قال صالح محمد حسن: «تلقينا خطاباً من محامٍ سويسري، بصفته المستشار القانوني لرئيس الاتحاد السابق أحمد الكمالي، يطلب منا توضيحاً بشأن ما أرسله اتحاد ألعاب القوى لنظيره الدولي، بإيقاف الكمالي مدى الحياة، واختيار الجمعية العمومية لسحر العوبد رئيساً للاتحاد، وهددنا باتخاذ الإجراءات القانونية في حق الاتحاد الإماراتي إذا لم نرد على تلك النقاط خلال 10 أيام».

وانتشرت خطابات العوبد مع الاتحاد الدولي على مواقع التواصل الاجتماعي، التي اعتمدها فيها الأخير رئيسة الاتحاد المحلي حتى أكتوبر المقبل، وكذلك الخطاب المرسل من صالح محمد حسن للاتحاد الدولي يستفسر من خلاله عن موقف الكمالي من الإيقاف مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط متعلق بألعاب القوى محلياً، ويوضح حقيقة تولي العوبد رئاسة الاتحاد.

وأوضح أمين سر اتحاد القوى: «اكتشفنا أن سحر العوبد هي من قامت بمخاطبة الاتحاد الدولي دون علم مجلس إدارة الاتحاد، مستغلة وجود الرقم السري الخاص بالبريد الإلكتروني للاتحاد لديها فقط، وأعلمت مسؤولي الاتحاد الدولي أنها رئيسة الاتحاد المنتخبة وأن الكمالي موقوف مدى الحياة، وحينما طلبنا منها الرد على ما ورد في خطاب محامي الكمالي رفضت، لهذا لجأنا إلى الاتحاد الدولي».

وأكمل: «خاطبنا الاتحاد الدولي بشأن ثلاث نقاط واضحة ومحددة، الأولى: الاستفسار عن موقف أحمد الكمالي وما إذا كان هناك عقوبة صادرة في حقه بالإيقاف مدى الحياة من عدمه، والنقطة الثانية: توضيح موقف سحر العوبد في اتحاد ألعاب القوى، وأنها حالياً تشغل منصب نائب رئيس الاتحاد، وتقوم بصلاحيات الرئيس حتى 10 فبراير الجاري، والنقطة الثالثة: منح الاتحاد الإماراتي ثلاثة أشهر لإرسال التقرير الفني الخاص بنشاط الاتحاد عن عام 2019، بعد أن وصل الاتحاد خطاب رسمي من الاتحاد الدولي على البريد الإلكتروني، ولم تتم إحاطتنا به، بعد أن أصبحت سحر العوبد المطلعة الوحيدة على المكاتبات الرسمية التي تصل للاتحاد».

وشدّد أمين السر العام على أن «مهمة سحر العوبد كقائمة بأعمال رئيس الاتحاد تنتهي في 10 فبراير الجاري، وفق الاتفاقية التي وقعت عليها، والتي تقضي بأن تقوم بأعمال رئيس الاتحاد حتى ذلك التاريخ، ثم يتولى راشد الجربي المسؤولية، لحين استيضاح الموقف الخاص بالمستشار أحمد الكمالي، رئيس الاتحاد بالانتخاب، أو لحين إجراء انتخابات الاتحاد في صيف هذا العام».

وأكمل: «العوبد ليست رئيساً للاتحاد بقرار من الجمعية العمومية، أو بالانتخاب، وإنما جاءت بشكل توافقي ولمدة محددة وهذا واقع تقره الأوراق الرسمية وتوقيعها وشهود من الجمعية العمومية، وقد خاطبنا العوبد بشكل رسمي لتسليم ختم الاتحاد والرقم السري الخاص بالبريد الإلكتروني لتسليمهما للجربي حسب الاتفاق الذي توصل إليه أعضاء مجلس الإدارة بحضور أعضاء من الجمعية العمومية للاتحاد، ولكنها لم ترد حتى الآن على مطالب مجلس الإدارة».

وأضاف: «عدم استجابة العوبد لما جاء في نص الاتفاق بإنهاء أعمالها كرئيس مؤقت للاتحاد بعد 10 أيام، أمر من شأنه أن يزيد من حجم المشكلات داخل الاتحاد، لأنه ثابت بالوقائع أن هناك أيادي خارجية تحرك الأمور داخل الاتحاد لمصالح شخصية، وبما يعيق تقدم اللعبة، وإلا بماذا نفسر طلب العوبد بشكل منفرد من الهيئة العامة للرياضة تعيين شخصين جديدين في عضوية الاتحاد، دون أن يتم إعلام بقية أعضاء المجلس بذلك، والوقوف على مدى قانونية ذلك الإجراء من عدمه».

وختم: «أدعو كل من يرغب في كرسي اتحاد ألعاب القوى أن ينتظر الانتخابات ويقدم نفسه للجمعية العمومية، وإذا رأت أنه يصلح لهذا المنصب فأهلاً به، لكن التعامل مع الاتحاد بتلك الوضعية سيؤثر بلا شك في مستقبل اللعبة».