عبدالله حسن يشارك في ورشة خبراء «فيفا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم، مدير التدريب والتطوير في اتحاد كرة القدم، عبدالله حسن، للمشاركة في ورشة الخبراء الفنيين التي ينظمها «فيفا» في الفترة من 27 إلى 31 الجاري، وسيتم خلالها مناقشة تطوير الاستراتيجية الفنية لتعزيز المواهب في كرة القدم، كما سيتم اطلاع المشاركين على البرامج الجديدة في القيادة الفنية وتطوير المدربين وبرامج توجيههم لتحقيق الأهداف المنشودة، كما سيشارك الخبراء في إقامة شبكة فنية تضم الخبراء من جميع مكاتب «فيفا» على مستوى العالم، وشارك عبدالله حسن في مؤتمر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الثالث الذي عقد في ماليزيا وقدم من خلاله محاضرة فنية تحليلية عن كأس العالم للشباب التي أقيمت في بولندا العام الماضي، كما شارك في تحليل كأس آسيا 2019 التي أقيمت في الإمارات.