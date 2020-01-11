سيطرة إماراتية في «الشراع الدولية لقفز الحواجز»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

تختتم فعاليات بطولة الشراع الدولية من فئة النجمتين، التي تقام برعاية ومتابعة الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، ويستضيفها منتجع الفرسان الرياضي الدولي بمدينة خليفة في العاصمة أبوظبي، على ميادينه الرملية، مساء اليوم، بمنافسة الجائزة الكبرى من جولة واحدة مع جولة تمايز على حواجز ارتفاعها (145) سم.وكانت البطولة قد أقيمت على مدى ثلاثة أيام.وشهد الشوط الثاني من المنافسات سيطرة إماراتية بعد تألق لافت للفرسان، بهيمنتهم على المراكز الأربعة الأولى في هذا الشوط، وأحرز كأس المركز الأول الفارس عبدالله أحمد الشرفا بالجواد «كوراندو»، والثاني عمر عبدالعزيز المرزوقي بالفرس «كورال بيتش»، والثالث علي أحمد الجنيبي بالفرس «كارماه دو لزامي».

ومن أبرز النتائج الأخرى ما شهده شوط السرعة الذي أقيم على جولة واحدة بحواجز بلغ ارتفاعها (130) سم، وتوجت به الفارسة فالنتينا كوكوفا من التشيك، بصحبة الفرس «سبوتلايت زد».

وفي ثاني الأشواط من فئة النجمتين برعاية (ثرابليت)، وبمواصفات الجولة الواحدة مع جولة تمايز، تصدّر الفارس البرتغالي لويس سابينو بالجواد «أديامود».

وجاءت افتتاحية منافسات الفرسان الأشبال بشوط من جولة واحدة على حواجز (110) سم، وأسفرت نتائجها عن فوز الفارس الإماراتي عبدالله حمد الكربي بالفرس «تايجرللي».

وفي شوط الفرسان الشباب من جولة واحدة على حواجز (135) سم، قفزت إلى الصدارة الفارسة الأردنية سارة حسين الأرموطي.