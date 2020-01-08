«الإمارات للبولو» تنطلق اليوم بمشاركة 4 فرق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم منافسات بطولة كأس جمعية الإمارات للبولو، وكأس بنك أبوظبي التجاري ذات الهاند يكاب 12 جول، التي يستضيفها منتجع دبي ديزرت بالم للبولو، وتستمر حتى 17 الجاري، بمشاركة أربعة فرق هي فريقا (A.M) بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وفريق غنتوت للبولو بقيادة ناصر الشامسي، وفريق أبوظبي للبولو بقيادة فارس اليبهوني، وفريق بهانسالي، وتقوم شركة كابيتال دي استوديو بتنظيم البطولة وتسويقها، حيث رصدت العديد من الجوائز والهدايا. وتنطلق منافسات البطولة اليوم في الثالثة عصراً، حيث يقص شريط الافتتاح فريق علياء آل مكتوم، الذي يضم إلى جانبها كلاً من اللاعبين يوسف بن دسمال بجول واحد، وكرينادس بسبعة جول، وايرياتي أربعة جول، مع فريق بهانسالي المكون من اللاعبين بهانسالي بجول واحد ومالكاسي ثلاثة جول، وفالنيت خمسة جول، وتستكمل الجولة الأولى غداً بقاء فريقي غنتوت وأبوظبي.

جاء ذلك الإعلان خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة، أول من أمس، بمنتجع ديزرت بالم، بحضور مدير البطولة سنتياجو تورغنير، ومسؤول التحكيم نيل ماكلين، ومدير التسويق إياد داموني، وتلعب البطولة بنظام الدوري من دور واحد، لتحديد أطراف المربع الذهبي، ثم الدور النهائي، وسيدير المباريات أربعة حكام معتمدين.