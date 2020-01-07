6 مؤشرات تعزز حظوظ «الأولمبي» في تكرار سيناريو «لندن 2012»

المصدر: منصور السندي ■ دبي

أكد رياضيون أن هناك ستة مؤشرات فنية تعزز حظوظ المنتخب الأولمبي في حصد بطاقة التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية، المقررة في العاصمة اليابانية طوكيو، الصيف المقبل، من خلال مشاركته المرتقبة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، المقررة في تايلاند، التي تنطلق غداً والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية، مشيرين إلى أن هذه المؤشرات تتمثل في ضم المنتخب عناصر جيدة من اللاعبين، فضلاً عن الجاهزية والإعداد الجيد، وفوز المنتخب بكأس دبي الودية الدولية، التي أقيمت في نوفمبر الماضي، بمشاركة ثمانية منتخبات، واكتساب عدد كبير من اللاعبين الخبرة المطلوبة في التعامل مع مثل هذه البطولات، من خلال مشاركتهم السابقة مع المنتخب الأول، إضافة إلى مشاركة أغلب لاعبي المنتخب بشكل أساسي مع فرقهم في الدوري الإماراتي، وتصدر الأبيض مجموعته الرابعة بفارق الأهداف عن المنتخب السعودي، خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» «كل عوامل النجاح باتت متوافرة للمنتخب، لكن الكلمة الفصل ستكون للاعبين في الملعب، ومتفائلون بهذه المجموعة من اللاعبين، لتكرار إنجاز 2012، عندما نجح الأبيض الأولمبي في التأهل إلى أولمبياد لندن».

ويلعب المنتخب الأولمبي ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم إلى جانبه منتخبات فيتنام وكوريا الشمالية والأردن، إذ يستهل مشواره بلقاء فيتنام يوم الجمعة المقبل، ثم يواجه كوريا الشمالية 13 الجاري، ويختتم بلقاء المنتخب الأردني يوم 16 الجاري.

ويتأهل البطل ووصيفه وصاحب المركز الثالث إلى دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وفي حال وجود منتخب اليابان (مستضيف دورة الألعاب الأولمبية) ضمن المراكز الثلاثة الأولى، فسيتأهل صاحب المركز الرابع مباشرة إلى الأولمبياد.

وأكد مدرب المنتخبين الأولمبي والشباب السابق علي إبراهيم، أنه متفائل بالظهور المرتقب للمنتخب الأولمبي، كونه يضم عناصر مميزة من اللاعبين، اكتسبوا خبرة كبيرة خلال مشاركاتهم السابقة، سواء مع فرقهم أو مع المنتخب الأول، مشدداً على أن هناك فرصة كبيرة أمامهم لتحقيق إنجاز جديد للكرة الإماراتية.

وقال علي إبراهيم: «مشاركة أغلب لاعبي المنتخب الأولمبي مع فرقهم بدوري الخليج العربي يعد أمراً إيجابياً، وسينعكس ذلك على المنتخب خلال مشاركته المرتقبة في نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً، كما أنهم محظوظون بوجود نحو سبعة لاعبين شاركوا من قبل مع المنتخب الأول».

وأضاف: «الأمر الإيجابي الآخر أن تحضيرات المنتخب سارت بشكل جيد، من خلال وجود المدرب البولندي سكورزا ماسيج، الذي تعاقد معه اتحاد الكرة في مارس 2018، فضلاً عن أن المنتخب يتميز بوجود اللاعبين الأساسيين، وكذلك البدلاء الجاهزين، وهذا الأمر يعد أيضاً من المؤشرات الإيجابية التي تعزز من حظوظ المنتخب في هذه المشاركة».

بدوره أكد مدير فريق النصر السابق خالد عبيد، أنه متفائل بإمكانية أن يكرر المنتخب الأولمبي سيناريو الإنجاز التاريخي، الذي تحقق في أولمبياد لندن في 2012، من خلال عمر عبدالرحمن وعلي مبخوت ورفاقهما في المنتخب الأولمبي في ذلك الوقت.

وأضاف: «متفائل بهذا المنتخب، كونه يضم نخبة من أفضل العناصر الموجودة حالياً في الدوري الإماراتي».

وأشار خالد عبيد إلى أن الأبيض حظي خلال الفترة الماضية بإعداد جيد، وجاهزية عالية للاعبين، ما سيمكنه من الظهور المشرف في البطولة المرتقبة.

وأكمل: «المؤشرات الأخيرة تدل على أن المنتخب الأولمبي مقبل على إنجاز جديد، نظراً للنتائج الإيجابية التي حققها في الفترة الأخيرة، من بينها تصدره مجموعته في التصفيات المؤهلة للنهائيات، واكتساب اللاعبين الخبرة المطلوبة في مثل هذه البطولات الكبيرة».

من ناحيته، أكد مدير منتخب الشباب بدر أحمد، الثقة بالمنتخب الأولمبي، واصفاً المهمة بأنها ليست سهلة، لكنها في الوقت ذاته ليست مستحيلة، لافتاً إلى أن المنتخب يضم عناصر جيدة من اللاعبين.

وأضاف: «الأبيض الأولمبي يتميز بوجود لاعبين أصحاب خبرة كبيرة، من خلال اللعب مع المنتخب الأول ما ينعكس إيجاباً على الظهور المرتقب في المهمة الآسيوية».

وتابع:«أعرف جيداً مستويات بعض اللاعبين الموجودين بالمنتخب الأولمبي الحالي، كوني عملت معهم في فترات سابقة».

المؤشرات الـ 6

الإعداد الجيد والجاهزية العالية للاعبين.

مشاركة أغلب لاعبي المنتخب أساسيين مع فرقهم في الدوري المحلي.

اكتساب عدد من اللاعبين الخبرة المطلوبة، من خلال مشاركاتهم السابقة مع المنتخب الأول.

تصدر المنتخب مجموعته خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا.

الفوز بلقب البطولة الدولية الودية بدبي التي ضمت ثمانية منتخبات.

وجود عناصر مميزة في صفوف المنتخب.