104 مديرين تنفيذيين يشاركون في بطولة مجلس دبي الرياضي للغولف

المصدر: دبي ■الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي وشركة «سبورت تو بيزنيس» عن تنظيم النسخة الرابعة من «بطولة مجلس دبي الرياضي لغولف المدراء التنفيذيين» التي تقام غداً في ملعب نادي إلس للغولف بمدينة دبي الرياضية برعاية شركة «باك لايت ميديا»، ويشارك فيها 104 متنافسين من مديري الدوائر الحكومية والخاصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس في مقر مجلس دبي الرياضي بحي دبي للتصميم، وتحدث خلاله كل من: مدير قسم الأنشطة المجتمعية بالمجلس عادل البناي، ورئيس اللجنة المنظمة للحدث والمدير العام لشركة «سبورت تو بيزنيس» المسؤولة عن العمليات التنظيمية للبطولة رسل يومانز، ومدير عام شركة مون فيزو للمياه ستيفانو أيوريني.

وقال عادل البناي: «أصبحت بطولة مجلس دبي الرياضي لغولف المدراء التنفيذيين من أهم الفعاليات الرياضية في أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، وذلك بعد النجاح الذي لاقته في الدورات السابقة، ويسعدنا أن نعلن عن تنظيم النسخة الرابعة من البطولة التي يسعى المجلس من خلال تنظيمها إلى تعزيز البعد الاجتماعي، حيث تسهم في دعم العلاقات بين المديرين التنفيذيين ورجال الأعمال في مختلف القطاعات بالدولة، من خلال جمع عدد كبير من القيادات من الشركات والمؤسسات الكبرى بالدولة ليخوضوا تجربة فريدة لا تنسى في هذه البطولة المميزة، خصوصاً أنها ستقام على أحد ملاعب الغولف المميزة في دبي، وهي ملاعب إلس بمدينة دبي الرياضية».

وأضاف: «تأتي بطولة مجلس دبي الرياضي لغولف المدراء التنفيذيين في إطار حرص المجلس ومنظمي الفعاليات على تعزيز التنوع من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة من جميع الجنسيات التي تعيش في دبي، والتي تزيد على 200 جنسية، لمتابعة بطولات رياضية مختلفة، حيث يعمل مجلس دبي الرياضي وفق خطة استراتيجية تتوافق مع خطة حكومة دبي، حيث يحرص على دعم تنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية».

وسيبدأ المشاركون في البطولة بالتنافس في 18 حفرة عشوائية، ومن ثم يتم اختيار أصحاب أفضل رميتين من أربع رميات، ويتم بعدها التأهل لخوض منافسات 12 حفرة إضافية.