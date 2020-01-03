9 الجاري إغلاق التسجيل في «أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت اللجنة المنظمة لجولات أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو، إغلاق باب التسجيل في التاسع من الشهر الجاري، للمشاركة في الجولات التي ستقام في أبوظبي، في الفترة من 16 حتى 18 الجاري على صالة مبادلة أرينا.

كما أعلنت اللجنة أن قيمة الجوائز تصل إلى 225 ألف دولار لمختلف الفئات، وأن الأحزمة المستهدفة والمسموح لها بالمشاركة، هي الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، للناشئين والبالغين والأساتذة، مشيرة إلى أنه تم الاستمرار في استبعاد الحزام الأبيض «المبتدئين»، كما هو المتبع من بداية الموسم الحالي في جولات طوكيو ولوس أنجلوس وريو دي جانيرو، من أجل الارتقاء بقوة المنافسة، وإتاحة الفرصة أمام لاعبي الإمارات لتحقيق اكبر قدر من الاستفادة، واكتساب الخبرات الدولية من المدارس المختلفة.

من جانبه، قال مدير جولات أبوظبي جراند سلام، طارق البحري، إن المراحل العمرية المستهدفة للمشاركة في البطولة هي الناشئين من مواليد 2003، و2004 للحزام الأزرق بنين وبنات، وأن فئة البالغين تبدأ من مواليد 2002 فما قبلها لأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، فيما تشارك فئة الأساتذة 1 من مواليد 1990 وما قبلها في أحزمة الأزرق والبنفسجي والبني والأسود، وفئة الأساتذة 2 من مواليد 1984 وما قبلها، بالأحزمة نفسها، وأن منافسات السيدات ستقتصر على الناشئات والبالغات فقط.

وأشار طارق البحري إلى أن كثير من الأبطال المعروفين قاموا بالتسجيل حتى الآن، وعلى رأسهم هياجو جورج، دييغو باتيستا، إيزاك دوديرلين، جواو باتيستا، إيلتون سيلفا، جاكسون سيلفا. ومن البطلات المعروفات كل من: أنا رودريغيز، لويزا مونتيرو، تامارا سيلفا، سمنتا كوك، ومايسا باستوس.

وأكد البحري أن جولة أبوظبي جراند سلام تكتسب قيمة مضافة، كونها فرصة كبيرة لحصد المركز الأول، والحصول على مكافآت مالية كبيرة، بالإضافة إلى 200 نقطة في التصنيف العالمي لصاحب المركز الأول، و160 لصاحب المركز الثاني، و120 لصاحب المركز الثالث، بما يعزز فرص المنافسة على المركز الأول في جائزة أبوظبي العالمية على السجادة الحمراء 18 أبريل المقبل.

وأضاف: من أبرز المستجدات في نسخة يناير الجاري، أنه وبعد نجاح النسخة الأولى من بطولة «ملكة البساط» في جولة ريو دي جانيرو للوزن الخفيف، تقرر أن تقام النسخة الثانية في أبوظبي 17 يناير على هامش النسخة الحالية. وذكر البحري أنه ستصل جوائز بطولة ملكة البساط إلى ما يزيد على 40 ألف دولار.

من جانبه، أكد بطلنا العالمي فيصل الكتبي أنه سيشارك في جولة أبوظبي جراند سلام، وأنه بدأ برنامج الاستعداد لها مع نادي بني ياس، وأن هذا البرنامج يتضمن على حصة يومية للجوجيتسو، وأخرى للحديد والسباحة، وسيدخل هو وزملاؤه بالنادي مرحلة التركيز في الأيام المقبلة من أجل تحقيق نتائج طيبة.

البرنامج الزمني للبطولة

16 يناير، الساعة الخامسة مساء، وتخصص للحزام الأزرق في فئة الناشئين بنين وبنات.

17 يناير، العاشرة صباحاً، تخصص للبالغين والأساتذة، رجالاً وسيدات، الحزام الأزرق.

18 للبالغين والأساتذة في الأحزمة البنفسجي والبني والأسود.

إجراءات الوزن تقام على مراحل عدة قبل المشاركة بيوم، أو في صباح يوم المنافسات.