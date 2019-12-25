نجوم اللعب والتدريب يستعرضون تجاربهم الناجحة في مؤتمر دبي الرياضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي استمرار التسجيل لحضور الدورة الـ14 من «مؤتمر دبي الرياضي الدولي» إحدى «مبادرات محمد بن راشد العالمية»، والذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «مسرعات مستقبل كرة القدم» يوم السبت المقبل، في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا.

ويستمر التسجيل حتى الساعة 10 من مساء يوم غدٍ عبر الموقع www.dubaiisc.ae لمختلف الفئات الراغبة في حضور المؤتمر، الذي تشكل جلساته بعض مسرعات المستقبل لتطوير كرة القدم في الإمارات والعالم، كما تسلط الضوء على التجارب التي تمثل نموذجاً ناجحاً لتحقيق التطوير من خلال التطبيق الصحيح للاحتراف، واستخدام مسرعات المستقبل لتحقيق الأهداف المنشودة.

وقال بيان صحافي لمجلس دبي الرياضي أمس: «تسلط الجلسة الأولى للمؤتمر الضوء على أسرار عودة الكرة الإنجليزية إلى القمة على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز والمنتخبات الإنجليزية لجميع الفئات، من خلال تجارب ناجحة على المستوى الإنجليزي والأوروبي والعالمي، لثلاثة من نجوم اللعب والتدريب والإدارة، هم: الهولندي أدوين فان دير سار، الحارس السابق لأندية إياكس ويوفنتوس ومانشستر يونايتد ومنتخب هولندا، والإيطالي فابيو كابيللو، المدرب السابق لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى ومنتخب إنجلترا، والإسباني فيران سوريانو، المدير التنفيذي لمجموعة سيتي الرياضية التي يملكها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتضم في ملكيتها نادي مانشستر سيتي وعدداً من الأندية في قارات أوروبا وآسيا وأميركا الجنوبية».

وأضاف البيان: «سيغطي كل متحدث جانباً من جوانب العمل الاحترافي في كرة القدم، وهي اللعب والتدريب وإدارة الأندية المحترفة، كون كل من المتحدثين قد حقق نجاحات كبيرة تمثل مرجعاً مهماً للمتابعين»، ومنذ إعلان تخصيص جلسة عن عودة الكرة الإنجليزية للقمة أضاف ليفربول إنجازاً جديداً هو الأول له، والثاني في تاريخ الكرة الإنجليزية، وهو الفوز بكأس العالم للأندية، ليؤكد الاختيار السليم لهذا المحور، وأهمية الاطلاع على أسرار نجاح الكرة الإنجليزية.

وجاء في البيان: «يتضمن المؤتمر جلسة خصصت للاعبين النجوم الشباب، يتم فيها تسليط الضوء على دور كرة القدم في تحويل الصغار من أشخاص عاديين بإمكانات محدودة أو معدومة إلى نجوم عالميين في أعمار مبكرة، وتغيير مسيرة حياتهم وتحويلهم إلى نماذج ملهمة للملايين من الشباب من حول العالم، ومستقبل اللاعبين وتحويلهم من أشخاص عاديين يعيشون في مستويات متوسطة أو أقل من ذلك، ليكونوا نجوماً في أوطانهم وفي العالم أجمع، ومصدر إلهام للشباب في كل مكان، وسيتحدث في الجلسة ثلاث نجوم شباب، يشاركون في المؤتمر لأول مرة، هم: جواو فيليكس نجم أتلتيكو مدريد والمنتخب البرتغالي، الذي أصبح أغلى لاعب شاب في العالم حين انتقل من العاصمة البرتغالية إلى العاصمة الإسبانية، في صفقة قياسية بلغت 126 مليون يورو، وروميلو لوكاكو نجم إنتر ميلان والمنتخب البلجيكي، وميراليم بيانيتش صانع ألعاب يوفنتوس ومنتخب البوسنة، فيما تجمع الجلسة الأخيرة المخصصة لاستخدامات التكنولوجيا في التدريب ثلاثة من الشخصيات المميزة في عالم كرة القدم، الذين يمتلكون مسيرة حافلة كلاعبين، كما حققوا تميزاً ونجاحاً بعد تحولهم إلى عالم التدريب، وهم: ديدييه ديشان مدير المنتخب الوطني الفرنسي والفائز بكأس العالم لعام 2018، الذي يعود للمشاركة كمتحدث في المؤتمر للمرة الثانية، وريان جيجز المدير الفني لمنتخب ويلز وأسطورة مانشستر يونايتد، وسيموني اينزاجي المدير الفني لنادي لاتسيو الإيطالي».

تمكين المرأة في كرة القدم

خصص مجلس دبي الرياضي الجلسة الثانية في المؤتمر لتكون مخصصة لكرة القدم النسائية، بعنوان «تمكين المرأة في كرة القدم»، حيث تتقدم المشاركات في الجلسة ستيفاني فرابارت، وهي حكم كرة قدم فرنسيّة لكرة القدم، وهي مدرجة ضمن قائمة الحكّام الدوليّين لـ«فيفا» منذ عام 2009، وهي أوّل حكمة فرنسيّة تحكم في مباريات من بطولة دوري الدرجة الأولى الفرنسية للرجال، كما تتحدث في الجلسة اللاعبات الدوليات: لوسي برونز لاعبة نادي ليون الفرنسي، ومنتخب إنجلترا للسيّدات لكرة القدم، وسارة غاما قائدة فريق يوفنتوس ومنتخب إيطاليا لكرة القدم، وأماندين هنري لاعبة نادي ليون وقائدة منتخب فرنسا للسيّدات».

• يستمر التسجيل حتى العاشرة من مساء يوم غدٍ للراغبين في حضور المؤتمر.