تسجيل ألف عداء للمشاركة في نصف ماراثون رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة - الإمارات اليوم

أعلنت، أمس، هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، الجهة المنظمة لسباق نصف ماراثون رأس الخيمة، تسجيل أكثر من 1000 عدّاء حتى الآن للمشاركة في هذا الحدث الرياضي البارز، الذي سيقام 21 فبراير المقبل في جزيرة المرجان.

وسيقدّم الحدث أربعة أنواع من الميداليات في دورة 2020. وتحتوي الميداليات المصنوعة من المعدن على نقش خاص بالفئة، كما تضم رقماً يشير إلى مسافة السباق الذي تمت المشاركة فيه، وبينما تتمتّع ميداليات نصف الماراثون وسباق البدل بقطر كبير حجمه 90 ملم، مع قرص منقوش دوّار في الوسط، تتميّز الميداليات المخصَّصة لسباقات مسافة 5 كلم و1 كلم بكونها أقراصاً صلبة بقياس 80 ملم و70 ملم، على التوالي، وتحمل شعار الماراثون الخاص. ومن المتوقّع أن تكون الدورة القادمة الأضخم على الإطلاق مع مشاركة عدد قياسي من العدّائين، وسيتضمّن فئات: نصف الماراثون، البدل لشخصين وأربعة أشخاص، سباق 5 كيلومترات وسباق 1 كيلومتر للصغار.