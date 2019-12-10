النسخة السادسة لمسيرة النساء التراثية تنطلق 31 يناير

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

تنطلق النسخة السادسة من مسيرة النساء التراثية يوم 31 يناير المقبل وتستمر حتى 4 فبراير من العام نفسه، كما أعلن عن إطلاق أول دفعة لمسيرة الرجال التراثية خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير المقبل.

وقال بين صحافي من اللجنة المنظمة للمسيرة: «المسيرتان عبارة عن رحلةٍ ثقافيةٍ مدتها خمسة أيام من أبوظبي إلى مدينة العين، حيث يتبع كل منهما طريقاً بطول 120 كم، بهدف إعادة إحياء رحلة الأجداد الموسمية من الساحل إلى الواحات الداخلية للمشاركة في حصاد التمر والاستمتاع بالمناخ البارد في العين». وتشارك نحو 70 في مسيرة النساء، وتركّز المسيرة على أربعة أركان أساسية: الثقافة والتراث، الصحة والتطوير الذاتي، العزم والقيادة، وبناء ترابط اجتماعي. وتحظى المسيرة بدعمٍ من مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان. وسيتم تنظيم نشاطاتٍ ثقافية يومية بدعمٍ من دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي.