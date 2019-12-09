«أستراليان» يتصدّر منافسات القدم في «أبطال مدارس أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

شهدت منافسات كرة السلة في دوري «أبطال مدارس أبوظبي»، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، ودائرة التعليم والمعرفة، وشركة انسبيراتوس، فوز مدرسة «جيمس وينشيستر» على مدرسة «ميريلاند» (الحلقة الثانية - ذكور)، وحققت مدرسة «هورايزون الخاصة» الفوز على مدرسة «ياس أكاديمي» (الحلقة الثانية - إناث)، وعلى مستوى كرة القدم تصدر فريق مدرسة «أستراليان» الترتيب، وحلت في المركز الثاني مدرسة «ميريلاند».

ويشهد الدوري وجود 1000 مشارك يمثلون فرق 205 مدارس من مناطق أبوظبي والعين والظفرة، في سبع مسابقات رياضية مخصصة لطلبة الحلقات الدراسية الأولى والثانية والثالثة للبنين والبنات، في مدارس مناطق أبوظبي والعين والظفرة، وتشمل المدارس الحكومية والخاصة، في مسابقات: كرة القدم، كرة السلة، كرة الطائرة، كرة اليد، ألعاب القوى، السباحة، الجمباز.