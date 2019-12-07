أكثر من 8000 زائر يومياً لمعرض دبي لبناء الأجسام

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

افتتح، أول من أمس، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، مطر الطاير، فعاليات النسخة الرابعة من معرض دبي لبناء الأجسام، ومعرض دبي للنشاط والحيوية، اللذين يقامان بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمران حتى اليوم.

ويشارك في المعرض 230 عارضاً، أكثر من 60% منهم من خارج الإمارات، ويمثلون أكثر من 30 دولة، ويحظى المعرض كذلك بزيارة قياسية تصل إلى أكثر من 8000 زائر يومياً، بحيث يتوقع أن يبلغ الرقم الإجمالي بنهاية اليوم الثالث 25 ألف زائر. وقال الطاير في تصريح صحافي: نلاحظ بسعادة مدى زيادة عدد المهتمين والممارسين للرياضة والنشاط البدني، وزيادة الأعداد التي شاركت في فعاليات تحدي دبي للياقة البدنية، بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ولذلك فنحن حريصون على توفير سبل النجاح لهذه المعارض والفعاليات الرياضية المهمة التي تسهم في انتشار ممارسة الرياضة، كما تدعم الاستثمار في هذا المجال.

وتجوّل الطاير في أروقة المعرض، برفقة مساعد أمين عام المجلس، ناصر أمان آل رحمة، ومنظما المعرض نيك بلاير وكريغ هوتسلي، كما التقى البطل العالمي فيل هيث، الفائز ببطولة العالم مستر أولمبيا سبع مرات، والنجم هاني رامبوت، مدرب أبطال العالم اللذين يتقدمان مجموعة من 45 بطلاً ومدرباً عالمياً وشخصية رياضية مشهورة.

وشاهد نائب رئيس مجلس دبي الرياضي جانباً من المنافسات الرياضية المختلفة التي تقام في أرض المعرض، وتضم مختلف الرياضات، ومن بينها بطولة غلف كلاسيك لبناء الأجسام، بمشاركة مئات الرياضيين من الإمارات ومختلف دول العالم، ومنافسات في الفنون القتالية، وأقوى رجل (سترونغ مان) ورفع الأُثقال والكروس فت ودروس في اللياقة البدنية، بمشاركة أكثر من 600 رياضي، جاء معظمهم من خارج الدولة، إلى جانب تنظيم العديد من الفعاليات.

يذكر أن مساحة المعرض زادت إلى 18 ألفاً و500 متر مربع، وتمتد على خمس قاعات بعد أن كانت المساحة في النسخة الثالثة 15 ألفاً و500 متر مربع، موزعة على ثلاث قاعات. ويشارك المئات من الزائرين يومياً في الدروس الخاصة بتدريبات اللياقة البدنية والمرونة واليوغا التي تقدمها مدربات عالميات مشهورات، في مقدمتهن كالي جاك وكيلسي ويلز وسارا هوي، كما تشهد أجنحة الشركات المتخصصة في صناعة المكملات الغذائية والأطعمة الصحية وملابس التدريب حركة بيع كبيرة يومياً من الجمهور العاشق لهذه الرياضات، الذي يدرك الفرصة التي يوفرها له الحدث للحصول على هذه المنتجات.

ويضم المعرض منصات تتيح للشركات العارضة تقديم شرح واف عن منتجاتها، واستعراض قوة ومتانة وفائدة هذه المنتجات، من خلال عروض حية يقدمها رياضيون من الجنسين، إلى جانب تقديم النصائح للحاضرين عن الأسلوب الصحيح للتدريبات وطريقة بناء الجسم، وتناول الطعام المناسب لكل رياضة.

وقدم المنظمان نيك بلاير وكريغ هوتسلي الشكر لمطر الطاير على حرصه على افتتاح الحدث سنوياً، ولقاء المشاركين فيه، وتقديم كل سبل النجاح له، كما أكدوا في تصريحات صحافية أن اسم دبي وطبيعة الحياة فيها والرعاية التي تنالها الرياضة جعلت المئات من الرياضيين والعارضين والزوار يحرصون على الحضور إلى دبي سنوياً للمشاركة في هذا المعرض أو حضور فعالياته.

وأكدا أن حب المنظمين لرياضات بناء الأجسام واللياقة البدنية تحول إلى مجال عمل ناجح يسهم في زيادة ممارسي الرياضة والنشاط البدني ودعم قطاع الصناعة الرياضية والسياحة الرياضية، من خلال وجود كبار العارضين والنجوم وآلاف الزائرين من داخل الدولة وخارجها.

- تقام في أرض المعرض مختلف الرياضات، ومن بينها

بطولة غلف كلاسيك لبناء الأجسام، بمشاركة مئات

الرياضيين من الإمارات ومختلف دول العالم.