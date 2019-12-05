«دولية دبي للجمباز الإيقاعي».. 12 ساعة في اليوم

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تنطلق اليوم منافسات النسخة الرابعة من بطولة دبي الدولية للجمباز الإيقاعي بصالة الشيخة هند للألعاب الرياضية، بمشاركة 524 لاعبة يمثلن 21 دولة، وتستمر البطولة على مدار ثلاثة أيام، فيما تبدأ الفعاليات في الثامنة والنصف صباحاً، وتمتد 12 ساعة يومياً.

وتتقدم اللاعبات المشاركات خمس بطلات من المشاركات في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، صيف العام المقبل، وهن: إينا زوكوفا وميليتينا ستانيوتا من بيلاروسيا، والأوكرانية ناتاليا جودونكو، والإسبانية كارولينا رودريغيز، والبلغارية نيفيانا فلادينوفا، وسيكون بين المشاركين 100 رياضية يمثلن 20 نادياً من الإمارات.

وتتنافس اللاعبات المشاركات في فئتي الفردي والجماعي من مواليد 2004 حتى 2010، يعرضن مهاراتهن في منافسات اليد الحرة، والكرة، والحبل، والطوق والشريط، إذ تقام المنافسات أمام لجنة تحكيم مؤلفة من 38 حكمة تتقدمهن الحكمتان الأولمبيتان: اليونانية صوفيا بورا والتركية آني.

وعقدت اللجنة المنظمة مؤتمراً صحافياً، أمس، للإعلان عن التفاصيل الخاصة بالبطولة، إذ أكد ممثل مجلس دبي الرياضي الجهة المشرفة على تنظيم الحدث، غازي سبيل المدني، أهمية البطولة في الأجندة الرياضية السنوية لمجلس دبي الرياضي التي تضم أكثر من 400 فعالية رياضية متنوعة سنوياً.

وقال المدني في بيان أمس: «مجلس دبي الرياضي يحرص على تنويع البطولات الرياضية بما يتناسب مع اهتمامات جميع مكونات المجتمع، وكذلك استقطاب الأبطال الرياضيين العالميين في جميع الرياضات». وأضاف: «لعبة الجمباز الايقاعي أصبحت من الرياضات التي تتمتع بشعبية كبيرة في الفترة الأخيرة من خلال انتشار الأندية المختصة في الدولة، والتي وصلت إلى 20 نادياً استقطبت العديد من اللاعبات في هذا المجال، ووجود بطولة كبرى بهذا الحجم تساعد على نمو وازدهار اللعبة».

من جهتها، أكدت رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أنجل إلجاز، أن النسخة الرابعة من بطولة دبي الدولية تشهد هذا العام نمواً واضحاً في عدد المشاركات، وقالت: «شهدت النسخة الأولى من البطولة مشاركة 285 رياضية، وتزايد العدد في النسخة الثانية الى 385 رياضية، ثم ارتفع الى 418 في النسخة الثالثة ليصل الى 524 مشاركة من 21 دولة، الأمر الذي يدل على نجاح البطولة وتحقيق أهدافها». وأشارت إلى أن «البطولة ستشهد كذلك عرضاً لبطلة العالم ألمودينا ثيد بطلة أولمبياد أثينا 2004، إذ ستقدم العرض نفسه الذي قامت به في الأولمبياد قبل 15 عاماً، وحصلت من خلاله على الميدالية الذهبية».

وختمت: «قامت اللجنة المنظمة بتوجيه الدعوة إلى المدارس والأندية للمشاركة في الحدث، لمتابعة المنافسات التي تقام يومياً من الساعة 8:30 صباحاً، للاستمتاع بأجمل العروض الفنية الفردية والجماعية، وتحفيزهم على ممارسة هذه الرياضة التي تحظى باهتمام دولي كبير».

• 524 لاعبة يمثلن 21 دولة من مختلف أنحاء العالم.