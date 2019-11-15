مونديال أبوظبي للجوجيتسو ينطلق اليوم بإجراءات الوزن

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

تبدأ اليوم المرحلة الأولى من إجراءات الوزن الرسمية للاعبين المسجلين من أجل المشاركة في مونديال أبوظبي للجوجيتسو. وتنطلق منافسات بطولة العالم غداً في صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بمشاركة 69 دولة، وتستمر حتى 24 الجاري. وتقام البطولة تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وبتنظيم الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بالتعاون مع الاتحاد الإماراتي.

وقال مدرب المنتخب، رامون ليموس، في تصريحات صحافية: «لدينا ثقة كاملة بإمكانات اللاعبين واللاعبات التي تؤهلهم لتحدي أفضل لاعبي المنتخبات العالمية». وأشار إلى ضرورة الحفاظ على الطاقة الإيجابية والحالة الذهنية المتوازنة لتحقيق التميز. وأبدى البطل العالمي الصاعد عمر الفضلي (19 عاماً)، الذي أحرز ذهبية وزن 56 كغم في بطولة العالم بمدينة مالمو السويدية العام الجاري، سعادته الكبيرة لاختياره ضمن صفوف المنتخب. وقال في تصريح صحافي: «سأشارك في البطولة بمستوى الأداء نفسه الذي قدمته في السويد، وقد ركّزت خلال مرحلة التحضيرات الأخيرة على الاستعداد جيداً، وتحسين مهاراتي، وتحليل تقنيات المنافسين لكي أخوض غمار التحدي، على أمل حصد الميدالية الذهبية من جديد».

من جانبه، قال نجم المنتخب، خليفة نصرتي، في تصريح صحافي، إنه سيقدم كل ما عنده من أجل الصعود إلى المركز الأول، وأوضح أنه استعد جيداً للمنافسات، وتابع اللاعب الحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة الفجيرة الدولية لمحترفي الجوجيتسو في أكتوبر الماضي: «أوليت الكثير من الاهتمام للجانبين الفني والبدني خلال المعسكر التدريبي، وأعتقد أنني كوّنت تصوراً كافياً حول نقاط القوة التي أمتلكها أثناء المنافسة، وسأسعى إلى إبراز ما اكتسبته من مهارات على بساط البطولة، لأحقق حلمي بالفوز بالميدالية الذهبية عن الفئة التي أنافس بها، وأكون مصدر فخر لجمهور الإمارات».

- يقام في صالة

«مبادلة أرينا»

بأبوظبي بين 16

وحتى 24 الجاري.