الوصلاوي علي صالح «نجم الأسبوع» في جوائز «سبورت فور أوول»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز جناح الوصل، علي صالح، بكأس «نجم الأسبوع»، في الاستفتاء الذي تنظمه شبكة سبورت فور أوول الإخبارية الرياضية، بعد تألقه في مباراة الوحدة والوصل، التي انتهت بالتعادل الإيجابي 2-2، ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري الخليج العربي.

واستأثر صالح بـ18 صوتاً للخبراء الرياضيين والإعلاميين بمعدل 36%، حيث تمثل ترشيحات الخبراء نسبة 40% من الاستفتاء، فيما تنص لائحة الجائزة على تخصيص نسبة 60% من الأصوات إلى جماهير ومتابعي المنصة.

وشارك في التصويت على جائزة نجم الأسبوع السابع 1253 متابعاً، منحوا علي صالح المركز الثاني بـ446 صوتاً، بنسبة 21.4%، لكن مجموع اللاعب مكنه من حصد الجائزة بمعدل 57.4%.

وبفارق كبير عن علي صالح، جاء لاعب وسط الشارقة الأوزبكي شكوروف في المركز الثاني، بحصوله على معدل إجمالي 28.3%. ورغم أن جمهور منصة سبورت فور أوول اختار شكوروف في المركز الأول بـ508 أصوات من 1253 بنسبة 24.3%، إلا أن إحجام الخبراء عن التصويت بكثافة لصاحب هدف الشارقة الأول ضد الجزيرة، حرمه منافسة علي صالح، حيث حصد شكوروف صوتين فقط من 20، بنسبة 4% من الخبراء.

وحل بالمراكز من الثالث إلى السابع بالترتيب، كلٌّ من: عبدالله النقبي (شباب الأهلي)، وريكاردو فالينتي (حتا)، وتوزي (النصر)، وفاندر فييرا (عجمان)، وإيفكوفيتش (بني ياس).

وفي فئة أفضل حارس مرمى باستفتاء سبورت فور أوول، انفرد حارس الشارقة عادل الحوسني بالمركز الأول بمعدل 65%، جمعها من 17 صوتاً من 20 خبيراً، بنسبة 34%، وعدد 650 من 1253 صوتاً من جمهور الشبكة، لينال الجائزة للمرة الثانية هذا الموسم، بعد نجاحه في الحفاظ على شباكه نظيفة بمباراة تأكيد الصدارة للشارقة أمام الجزيرة، وتلاه في ترتيب أفضل حراس الجولة، كلٌّ من: خالد عيسى (العين)، وماجد ناصر (شباب الأهلي)، ودرويش محمد (حتا)، وعلي الحوسني (عجمان)، وأحمد شامبيه (النصر)، ومحمد الشامسي (الوحدة).

ولم يختلف أيٌّ من الخبراء الـ20 المشاركين في الاستفتاء، على أحقية «صافرة» الدولي حمد علي، حكم قمة الجزيرة والشارقة بالمركز الأول، فمنحوه العلامة الكاملة 20 من 20 بنسبة 40%، بالإضافة إلى 950 صوتاً من 1251 مشاركاً بنسبة 45.5%، ليحصل على جائزة «أفضل حكم» بنسبة 85.5%.

«نجم الجمهور»

يتم إجراء قرعة إلكترونية بين كتلة المصوتين من الجمهور، ويحصل صاحب المركز الأول على مبلغ 500 درهم، وكوبون تنظيف وتبييض أسنان من مركز هانوفر الطبي، وعدد 2 كاب من B180.

أما المركزان الثاني والثالث من الجمهور، فيفوز كل منهما بكوبون تنظيف وتبييض أسنان من مركز هانوفر الطبي، وعدد 2 كاب من B180.