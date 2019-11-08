الاتحاد الدولي يكرّم راشد محمد بماجستير اللياقة وبناء الأجسام

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

كرّم رئيس الاتحاد الدولي لبناء الأجسام، الإسباني الدكتور سانتوغا، مدرب اللياقة البدنية الإماراتي راشد محمد بشهادة الماجستير بدرجة امتياز، بعد اجتيازه تسع دورات في علوم اللياقة البدنية وبناء الأجسام، إضافة الى دورة أخرى في التغذية. وبات بإمكان راشد محمد التدريب في جميع الدول المنضوية تحت مظلة الاتحاد الدولي.

وجاء التكريم على هامش إقامة دورة المحكمين، التي نظمتها أكاديمية الاتحاد الدولي في فندق نوفوتيل بالفجيرة تزامناً مع إقامة بطولة العالم لبناء الاجسام. وتم كذلك تسليم المدربة السعودية أروى نايف شهادة الماجستير، لتصبح أول مدربة عربية تنال هذه الشهادة.

وأشاد رئيس الاتحاد الدولي، في تصريحات صحافية، بالدور الكبير الذي تقوم به الإمارات على مستوى تطوير المستوى المعرفي لمدربي ولاعبي بناء الأجسام واللياقة البدنية.