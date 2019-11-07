رئيس الاتحاد الدولي يسلم الاماراتي راشد ماجستير اللياقة وبناء الاجسام

سلم رئيس الاتحاد الدولي لبناء الاجسام الاسباني الدكتور سانتوغا مدرب اللياقة البدنية الاماراتي راشد محمد يوسف كرمستجي شهادة الماجستير بدرجة امتياز وذلك بعد اجتيازه لتسعة دورات في علوم اللياقة البدنية وبناء الاجسام اضافة الى دورة اخرى في التغذية، وتخوله شهادة الماجستير التدريب في جميع الدول المنظوية تحت مظلة الاتحاد الدولي .

وتم منح المدرب شهادة الماجستير خلال اقامة دورة المحكمين التي نظمتها اكاديمية الاتحاد الدولي لبناء الاجسام في فندق نوفوتيل في الفجيرة تزامنا مع اقامة بطولة العالم لبناء الاجسام وبحضور نائب رئيس الاتحاد الدولي المصري الدكتور عادل فهيم ورئيس الاكاديمية العقيد (م)عبد الكريم محمد سعيد والمحاضر الدولي المهندس وليد عبد الكريم محمد والحكم الدولي ومدير الشؤون الادارية جاسم اشكناني، وحاضر في الدورة الخبير العالمي و رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الدولي البولندي باول فيليبورن، كما وتم تسليم المدربة السعودية اروى نايف الشيف شهادة الماجستير لتكون اول مدربة عربية تنال هذه الشهادة.

وركزت محاضرات الخبير البولندي على ابرز التحديثات في قوانين اللعبة عالميا وشارك بها عدد كبير من المدربين والمحكمين، وفي هذا الجانب قال الدكتور سانتياغو بانه سعيد للدور الذي تقوم به اكاديمية دبي في تطوير المستوى المعرفي لمدربي ولاعبي بناء الاجسام واللياقة البدنية، ودرر الاكاديمية استراتيجي بالنسبة لنا في الاتحاد الدولي، مؤكدا ان دور الامارات سباق في دعم رياضة بناء الاجسام .