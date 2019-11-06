«أبيض الشواطئ» يخسر ضربة البداية بسبب تألق حارس إسبانيا

المصدر: سيد مصطفى - دبي

افتتحت رسمياً، أمس، بطولة القارات لكرة القدم الشاطئية في دبي، من خلال مباراة إيطاليا واليابان، التي انتهت لصالح «الساموراي» بنتيجة 6-4، ضمن منافسات المجموعة الأولى، التي شهدت كذلك خسارة منتخب الإمارات ضربة البداية أمام إسبانيا بركلات الترجيح، بعد تألق حارس إسبانيا في التصدي لركلتين.

حضر لقاء المنتخب رئيس اتحاد كرة القدم، مروان بن غليطة، لفترة قصيرة جداً بحكم ارتباطه باجتماع لاتحاد الكرة أمس، كما حضر المنافسات أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ورئيس اللجنة التنفيذية للجنة كرة القدم الشاطئية في «فيفا»، خوان كوسكو. وكان المنتخب قد خسر بركلات الترجيح 1-2، بعد التعادل في الوقتين الإضافي والأصلي مع إسبانيا 2-2، ليحصل الماتدور على نقطة واحدة فقط.

ووفق لوائح اللعبة، يحصل الفريق على ثلاث نقاط، إذا فاز في الوقت الأصلي، ويحصل على نقطتين إذا فاز في الوقت الإضافي، وعلى نقطة واحدة إذا فاز بضربات الترجيح. وتقدم المنتخب الإسباني قبل 26 ثانية فقط من نهاية الشوط الأول، عبر سيلفادور مانيول، من تسديدة قوية. وضغط الأبيض مع بداية الشوط الثاني، وخلق العديد من الفرص أبرزها تسديدة وليد بشر التي علت العارضة بقليل، قبل أن يدرك عباس علي التعادل من ركلة ثابتة. وفي الشوط الثالث والأخير، واصل الأبيض مساعيه الهجومية وسط تألق لافت للحارس الإسباني، الذي أبعد بأطراف أصابعه تسديدة عباس علي، لضربة ركنية.

وترجم أحمد بشر أفضلية الأبيض بهدف التقدم من ضربة خلفية مزدوجة، استقرت على يمين الحارس، بيد أن الفريق لم يهنأ كثيراً بالهدف، إذ نجح توريس في إدراك التعادل من تسديدة قوية. ويلعب المنتخب اليوم ضد إيطاليا، الساعة 5:30، في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين، للحفاظ على فرصة حجز إحدى بطاقتي التأهل لنصف النهائي، وهي المباراة التي تُمثل الفرصة الأخيرة لإيطاليا، التي خسرت، أيضاً، من اليابان.

المازمي: هدفنا المباراة النهائية

قال مدرب المنتخب، محمد المازمي، إن فرصة التأهل لاتزال قائمة أمام الأبيض رغم الخسارة، وشدد في تصريحات صحافية على أن «الهدف بالنسبة للمنتخب، هو المباراة النهائية». وأضاف: «النتيجة لم تُنصفنا أمام إسبانيا، رغم الأفضلية التي كنا عليها في الأشواط كافة، إذ أضعنا العديد من الفرص لحسم النتيجة مبكراً، إلا أن تألق الحارس الإسباني بصورة كبيرة حال دون ذلك».

«برواز دبي» يجمع قادة المنتخبات

حرص مجلس دبي الرياضي، الجهة المنظمة للبطولة، على التقاط صورة تجمع قادة المنتخبات المشاركة في البطولة، بجوار أحد المعالم السياحية المميزة لدبي في تقليد مُتبع كل عام.

وتم التقاط الصورة بجوار «برواز دبي»، الذي يجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل، ويمثل معلماً فريدا يعكس رقي فن العمارة في دبي، مبرزا الأبعاد التصميمية والحضارية لهذا الصرح المعماري الكبير.

«الإعلاميون» يخسر من «اللجنة المنظمة»

خسر فريق الإعلاميين من اللجنة المنظمة ووفد «فيفا» لكرة القدم الشاطئية 6/‏‏‏‏2، في مباراة ودية استعراضية، أول من أمس.

وشهدت المباراة اعتراض فريق الإعلاميين على هدف لعمران الجسمي من اللجنة المنظمة، بداعي أنه سجل بطريقة غير قانونية، لإصابة جوان كوسكو. وضمت تشكيلة الإعلاميين: سامي عبدالإمام، رضا سليم، أحمد طارق، محمد أبوإسماعيل، أحمد مصطفى، أحمد إبراهيم، مروان السقاف، أحمد نبيل، وعدنان الغربي.

• مباراة المنتخب اليوم تُمثل الفرصة الأخيرة لإيطاليا، التي خسرت من اليابان 6-4. بينما حصل الماتادور على نقطة واحدة فقط، كونه فاز بركلات الترجيح.