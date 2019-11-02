حصة بوحميد تتوّج الفائزات في النسخة السابعة لـ «دورة الشيخة هند»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

توّجت عضو مجلس الوزراء وزيرة تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، الفائزات بالمراكز الأولى في الألعاب الفردية والجماعية في منافسات النسخة السابعة من «دورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات» الأكبر من نوعها التي تُقام بتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتحت رعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتنظمها لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي تحت شعار «إرادة.. تحدي.. فوز».

جاء ذلك، خلال الحفل المميز، الذي أقامته اللجنة المنظمة، وحضره أيضاً الكابتن طيار، الشيخة موزة آل مكتوم رئيس مجلس المرأة للطيران المدني، والشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، عضو مجلس إدارة اتحاد الطائرة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، والشيخة ميثاء بنت حشر آل مكتوم، وشمسة صالح المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة، ولمياء عبدالعزيز خان عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي رئيس لجنة المرأة والرياضة بالمجلس، ورئيسة اللجنة المنظمة للدورة، وحصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، وخديجة البستكي المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم، وعدد من القيادات الرياضية. وبدأ الحفل بعرض فيلم قصير يلخص النجاح الذي تحقق في النسخة السابعة.

وقالت حصة بوحميد في تصريحات صحافية: «كل الشكر إلى سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم على دعمها ورعايتها الكريمة لهذه الدورة الرائدة، وجهودها الدائمة التي أسهمت كثيراً في تطوير الرياضة النسائية وجعلتها نموذجاً يحتذى به».

وقالت للرياضيات: «تكريمكن اليوم لم يأتِ من فراغ، إنما جاء تتويجاً لاجتهادكن اليومي والأسبوعي والشهري، فلم يركن أحد وأنتن تتدربن، واليوم يشاهد الجميع نجاحكن وأنتن محققات للإنجازات على منصات التتويج، ونحن سعداء بالإقبال الكبير من النساء على هذا الحدث الرياضي المهم والناجح الذي شهد مشاركة أكثر من 1000 رياضية من 50 مؤسسة، كما شهدت الدورة تنظيم بطولتين جديدتين».

وقالت من جانبها، الشيخة موزة آل مكتوم في تصريح صحافي: «زيادة أعداد المشاركات كل عام في دورة الشيخة هند واستقطابها كل هذه الأعداد من المشاركات من الإماراتيات والمقيمات، هو أكبر دليل على نجاحها وتحقيق أهدافها المرجوة».

وعلى مستوى المراكز الأولى في الألعاب المختلفة، فقد فازت على مستوى المواطنات، أمل عبدالعزيز من هيئة كهرباء ومياه دبي بلقب الشطرنج، وفي المقيمات، ميسون نرش من جمارك دبي.

أمّا في الريشة الطائرة فعاد اللقب إلى منى السهلاوي من «إينوك» في المواطنات، وفي المقيمات فازت نفيسة سراج من مؤسسة دبي للإعلام. وفي منافسات السباحة توجت باللقب، المواطنة إيمان المري من القيادة العامة لشرطة دبي، بينما عاد لقب المقيمات إلى سارة الأجنف من شركة سارة الأجنف للخدمات الرياضية.

وفي فئة المواطنات بسباق الطريق توجت باللقب ندى خالد من هيئة كهرباء ومياه دبي، وسارة الأجنف عن المقيمات.

أمّا في بطولة الدرّاجات الهوائية، ففازت صفية الصايغ من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب عن المواطنات، ولدى المقيمات توجت سارة الأجنف. وفي الكروسفيت، فازت أنازية من بلدية دبي. وليدي رُوييلا من مؤسسة فايم للتدريب بلقب فردي البولينغ، في حين عادت مسابقة الفرق فيها لفريق سوق دبي الحرة. وتوّج كذلك

فريق بلدية دبي ببطولة ألعاب التحدي.

وعلى مستوى كرة السلة والطائرة فقد عاد اللقب إلى فريق النيابة العامة بدبي، في حين توج فريق هيئة كهرباء ومياه دبي بلقب فريق الروح الرياضية في الكرة الطائرة.

فيما حصلت مؤسسة بلدية دبي على لقب أفضل مؤسسة لمشاركة 163 لاعبة من منتسباتها في الدورة.

- شهدت الدورة

إقبالاً كبيراً من خلال

مشاركة أكثر

من 1000 رياضية

من 50 مؤسسة.