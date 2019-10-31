«عمومية القوى» تجمّد عضوية الكمالي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

جددت الجمعية العمومية لاتحاد ألعاب القوى التي عُقدت أمس في دبي، الثقة في مجلس الإدارة الحالي إلى حين انتهاء مهمته رسمياً صيف العام المقبل.

وأيدت الجمعية العمومية، التي حضرها مندوبون من 17 نادياً البند الذي اقترحه مجلس الإدارة بتجميد عضوية رئيس مجلس الإدارة، المستشار أحمد الكمالي، إلى حين صدور قرار الاتحاد الدولي لألعاب القوى بشأنه، بعد أن تم إيقافه مؤقتاً بسبب انتخابات عضوية المكتب التنفيذي التي انعقدت في سبتمبر الماضي.

وصادق المجتمعون على عدم مشروعية القرارات التي اتخذتها اللجنة المؤقتة التي تولت إدارة اتحاد ألعاب القوى في أعقاب صدور قرار من اللجنة الأولمبية بحل مجلس الإدارة، وتعيين لجنة مؤقتة بعد استقالة الرئيس ونائبه.