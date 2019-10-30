انطلاق الدورة الرياضية العمالية بمشاركة أكثر من 2000 لاعب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

انطلقت منافسات الدورة الرياضية العمالية الثالثة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي وموانئ دبي العالمية، وتقام في إطار «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية»، التي أطلقها المجلس، بالتعاون مع الهيئات والدوائر الحكومية في إمارة دبي، بهدف تحفيز مختلف فئات المجتمع في إمارة دبي على ممارسة الرياضة والنشاط البدني. ويشارك في الدورة 2106 لاعبين من مختلف الجنسيات والأعمار، يشكلون 226 فريقاً، وتتضمن 11 مسابقة رياضية، هي كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، الكريكت، تنس الطاولة، التنس الأرضي، شد الحبل، البلياردو، كيرام، السباحة، سباق الجري 5 كلم. وتقام فعاليات الدورة يوم الجمعة من كل أسبوع، في ملاعب موانئ دبي العالمية بمنطقة جبل علي البوابة رقم 7، وتستمر حتى 13 ديسمبر، وحضر افتتاح الدورة ممثلون من مجلس دبي وموانئ دبي العالمية.

وقال أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، في تصريحات صحافية: أصبحت الدورة من أهم الفعاليات الرياضية الثابتة على أجندة مجلس دبي السنوية التي نحرص على إقامتها في موعدها من كل عام، لأنها تستهدف فئة مهمة من المجتمع، وهي فئة العمال الذين يمثلون مختلف الجنسيات، كما أنها تأتي ضمن أهداف (مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية) لنشر الرياضة بين جميع شرائح المجتمع، وتحقق رؤية المجلس في بناء مجتمع رياضي متميز من خلال تنظيم أحداث رياضية تتاح فيها فرصة المشاركة للجميع.