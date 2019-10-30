المصدر: دبي - الإمارات اليوم

مزيان

يسابق الجهاز الطبي للعين الزمن من أجل تجهيز الجزائري، عبدالرحمن مزيان، لخوض مواجهة، بعد غد، أمام الجزيرة، في الجولة السادسة من دوري الخليج العربي. وكان اللاعب عاد للتدريبات، أخيراً، بعد خضوعه لجراحة تنظيف غضروف الركبة.

لاعب

كشفت صحيفة «ميديو تيمبو» البرازيلية أن لاعب سانتوس، البيروفي كريستيان كويفا، كان قريباً من الانتقال لأحد أندية دوري الخليج العربي، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعد أن حصل اللاعب على عرض لموسم واحد.

تعاقد

يبحث فريق في دوري الدرجة الأولى، حالياً، عن لاعبين غير مقيدين في أي فريق من أجل التعاقد معهم بشكل حر، وذلك لتدعيم صفوفه قبل انطلاقة دوري أندية الهواة، وبعد الظهور بشكل سيئ في تصفيات مسابقة كأس رئيس الدولة.