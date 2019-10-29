البلوشي: مستعد للمنافسة في رالي باها أبوظبي

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكّد محمد البلوشي، أول نجم إماراتي يحصل على لقب كأس العالم للراليات الطويلة، أنه سيكون بأعلى مستويات لياقته واستعداده عند المشاركة في رالي باها أبوظبي. ويقام رالي باها أبوظبي تحت رعاية مجلس أبوظبي الرياضي، وبتنظيم من نادي الإمارات لرياضة السيارات، في صحراء ليوا يومي 15 و16 نوفمبر المقبل. ويتصدر البلوشي، بطل كأس العالم للراليات الطويلة للدراجات النارية عام 2018، الترتيب الحالي، متفوقاً بنقطة واحدة فقط على المخضرم دايفيد مكبرايد. وقال البلوشي في تصريحات صحافية: «تمتاز البطولة بمستوى جيد للغاية في عامها الأولى، ولا شك في أن انطلاق رالي باها أبوظبي سيضيف مزيداً من الإثارة إلى المنافسة. هناك فارق بسيط للغاية بين المتسابقين المتصدّرين، ولهذا سيكون على الجميع بذل أفضل ما لديهم لتحقيق الفوز».