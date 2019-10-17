المصدر: دبي - الإمارات اليوم

خبر

شكا مدير إعلامي في أحد الأندية قيام وسائل الإعلام بنشر خبر عن فسخ عقد لاعب مع النادي. وأكد عدم صحة الخبر، مستغرباً عدم الحصول على الأخبار من المصدر الرسمي قبل أن يعلن اللاعب نفسه فسخ العقد رسمياً.

اجتماع

علمت «الإمارات اليوم» أن المدير الفني للجنة الحكام في اتحاد الكرة علي الطريفي عقد اجتماعاً مع عدد من الحكام الدوليين، وتحدث عن الآلية الخاصة بمنح الشارة الدولية والإجراءات المتبعة في سحبها، وفقاً لتقييم فني لمستوى الحكم.

الملا

علمت «الإمارات اليوم» أن الحكم يحيى الملا، الذي تم ترشيحه من قبل لجنة الحكام لنيل الشارة الدولية بدلاً من الحكم الدولي سلطان المرزوقي، سافر إلى ماليزيا للمشاركة في «كورس» تأهيلي تمهيداً للحصول على الشارة الدولية.