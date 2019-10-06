المنصوري يتوّج بالبرونزية في «درّاجات آسيا»

المصدر: بانكوك - الإمارات اليوم

عزّز نجم منتخب الإمارات للدراجات، أحمد المنصوري من تفوق منتخب الإمارات في بطولة كأس آسيا للمضمار المقامة حالياً في ضيافة تايلاند، وذلك بعد أن أحرز الميدالية البرونزية، عقب فوزه بالمركز الثالث في سباق السكراتش، الذي أقيم صباح أمس.

وشهد السباق منافسة قوية بين نجوم الدراجات في آسيا، خصوصاً من قبل الدراج التايلاندي سيتتاوت الذي فاز بذهبية السباق، والأوزباكستاني برونزي صاحب الميدالية الفضية.

يذكر أن هذه الميدالية الثالثة لمنتخب الدراجات في البطولة، حيث أحرز في اليوم الأول، فضية سباق المطاردة الفرقية وبرونزية (الأمونيوم)، والتي فاز بها قائد المنتخب يوسف ميرزا. وضم المنتخب بجانب ميرزا،

والمنصوري، كلاً من محمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف الكعبي.

في المقابل، عادت ذهبية المطاردة الفرقية لمنتخب تايلاند، وحل منتخب هونغ كونغ في المركز الثالث. وتعد هذه بداية قوية للمنتخب في البطولة وإضافة جديدة لنتائجه المتميزة في آسيا. يُذكر أن البطولة الآسيوية تُعد خير إعداد للمنتخب قبل المشاركة في منافسات البطولة العربية التي ستُقام في ضيافة العاصمة المصرية القاهرة.