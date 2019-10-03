الملاعب واستشراف مستقبل البطولات.. عناوين عريضة لمؤتمر دبي للذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي عن مشاركة عدد من الاتحادات والروابط والمنظمات الرياضية الدولية في فعاليات النسخة الأولى من «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي»، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، خلال يومي 14 و15 أكتوبر الجاري في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

ويشارك في المؤتمر من المنظمات الدولية: الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين (إن بي إيه)، الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد، المنظمة العالمية للمصارعة، الاتحاد الألماني لسباقات الخيول، اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الشتوية بكين 2022، اللجنة الأولمبية الأوروبية، نادي غلطة سراي التركي، الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية، الاتحاد الدولي للشطرنج.

ويتحدث رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج أركادي دفوركوفيتش عن «استشراف الذكاء الاصطناعي الرياضي»، وتم انتخاب دفوركوفيتش رئيساً للاتحاد الدولي للشطرنج عام 2018، وكان قبل ذلك قد شغل منصب النائب الأول لرئيس الاتحاد الروسي للشطرنج منذ عام 2007، ورئيساً لمجلس الإشراف على الاتحاد الروسي للشطرنج في الأعوام من 2010 إلى 2014.

كما يتحدث كل من كولين ويبستر رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الإلكترونية وسوزانا راخكامو رئيس لجنة التطوير في الاتحاد الدولي للتزلج على الجليد، عن «الابتكار والتطوير في الذكاء الاصطناعي»، وشغل كولين ويبستر منصب رئيس الاتحاد الجنوب إفريقي لألعاب الذكاء من عام 1985 حتى عام 2013، وساهم بجهوده في إنشاء تطوير الرياضات الالكترونية في جنوب إفريقيا، وفي عام 2013 تم انتخاب كولين في مجلس الاتحاد الدولي للرياضات الالكترونية، وفي عام 2018 تم انتخابه رئيساً للاتحاد، كما تشغل سوزانا راخامو صاحبة الميداليات الفضية في الألعاب الأولمبية والميدالية الدولية مرتين في التزلج على الجليد منصب نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفنلندية، ورئيس لجنة الثقافة والتراث في اللجنة الأولمبية الأوروبية.

ويتحدث دوروخان أكار عضو مجلس إدارة ورئيس الخزانة ورئيس اللجنة التجارية في نادي غلطة سراي التركي، ويوهانس هولزمولر رئيس قسم الابتكار التكنولوجي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عن موضوع «الجماهير والملاعب الذكية».

كما سيتحدث كل من المستشار في رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين أمادو جالو فال والمدير الإداري للاتحاد الألماني لسباقات الخيول جان بومر، وكبير المستشارين في اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الشتوية بكين 2022 لازلو فاجدا، عن «مستقبل البطولات الكبرى وتحدياتها»، ويشغل أمادو منصب نائب الرئيس والمدير العام للمكتب الإقليمي في إفريقيا لرابطة الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين، ويعمل مع الاتحادات المحلية الإفريقية لكرة السلة لتنمية ونشر اللعبة في المنطقة، ويشرف السنغالي أمادو فال على دوري الناشئين في رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة وشركات التسويق والإعلام التابعة لها في إفريقيا.

وشغل جان بومر مناصب عدة منها المدير العام لوكالة الاتصالات الراعية، وعضو منتدب لكرة السلة البوندسليغا وشركة التسويق التابعة للجنة الأولمبية الوطنية الألمانية، وأخيراً نائباً لرئيس أكبر شركة رياضية في العالم المنظمة لدوري الألعاب الالكترونية إي إس إل، وهو الآن المدير الإداري لاتحاد السباق الألماني في كولونيا.

كما سيتحدث في المؤتمر المدير التنفيذي للألعاب الأولمبية باللجان الأولمبية الأوروبية سيمون كليج، ويتناول موضوع «رياضات المستقبل»، ولدى سيمون مسيرة كبيرة وخبرة واسعة اكتسبها من خلال تقلد عدد من المناصب الدولية البارزة والمتنوعة والصعبة في الفعاليات والأحداث الرياضية العالمية الكبرى، ويشارك من المنظمة العالمية للمصارعة سيباستيان جوينات المدير العام للمنظمة.

- المؤتمر يُعقد في قاعة راشد بمركز دبي التجاري

العالمي 14 الجاري.