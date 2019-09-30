«مرجع أكاديمي» لخدمة سباحي أصحاب الهمم

المصدر: محمد فاضل - خورفكان

كشف مدير الشؤون الرياضية والفنية بنادي خورفكان للمعاقين الأمين العام للاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا السوري الدكتور مصباح جعفر، عن أنه سيتم عرض كتاب يخدم قطاعاً كبيراً من أصحاب الهمم في الدورة المقبلة لمعرض الشارقة الدولي للكتاب نوفمبر المقبل.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «الكتاب يحمل عنوان (المرجع الأكاديمي الحديث في السباحة لذوي الإعاقة)، وهو من تأليف مشترك بيني والأستاذ محمد جعفر، ويعد من الكتب التخصصية العملية التي يحتاجها أصحاب الهمم، وهو كتاب علمي يجمع بين الحداثة والتخصص، ويحمل في محتواه معلومات متكاملة ومبسطة ومتدرجة تلائم جميع شرائح المهتمين من رياضيين ومدربين وحكام وإداريين ومتطوعين، والباحثين في مجال التربية الرياضية المعدّلة عامة والسباحة لذوي الإعاقة بشكل خاص، كما يناقش الكتاب الإدارة والتنظيم الرياضي في مجال رياضة ذوي الإعاقة، والتخطيط الرياضي ومنظومات تطوير الرياضيين لذوي الإعاقة، وعلوم التدريب الرياضي الحديثة ولوائح التحكيم والقوانين الخاصة بسباحة ذوي الإعاقة، والبيوميكانيك وعلم الحركة».